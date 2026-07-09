Babišova vláda ukázala první vysvědčení. Nejpilnější ministerstvo možná překvapí
- Vláda Andreje Babiše po šesti měsících představila první bilanci plnění programového prohlášení.
- Premiér za největší úspěchy označil nízkou inflaci, levnější energie i přípravu rozpočtu.
- Jednotliví ministři hlásí první splněné sliby, řada klíčových reforem ale zatím čeká na schválení.
Vláda Andreje Babiše (ANO) po šesti měsících ve funkci představila první souhrn plnění svého programového prohlášení. Premiér na bilanční tiskové konferenci prohlásil, že kabinet naplňuje předvolební sliby a za největší úspěchy označil jednu z nejnižších inflací v Evropě, pokles cen energií a pohonných hmot. Současně zdůraznil, že hlavní prioritou pro příští rok bude státní rozpočet, ve kterém chce vláda poprvé splnit závazek NATO vydávat na obranu dvě procenta HDP.
Babiš zároveň znovu kritizoval předchozí kabinet Petra Fialy (ODS), podle nějž dvouprocentní závazek nesplnil. Uvedl také, že na summitu NATO v Ankaře partneři vnímali českou delegaci jako vládu, která je připravena spojenecké závazky plnit.
Kabinet ANO, SPD a Motoristů schválil programové prohlášení letos v lednu. Vedle levnějších energií a dostupnějšího bydlení v něm slíbil změny důchodového systému, posílení obrany nebo reformy školství a zdravotnictví.
Školství chystá nový vysokoškolský zákon
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) uvedl, že jeho resort má rozpracovaných všech 49 sledovaných úkolů. Za hlavní priority označil přípravu nového vysokoškolského zákona, revizi inkluze a změnu přijímacího řízení na střední školy.
Nový zákon o vysokých školách má změnit jejich řízení i financování. Ministerstvo zároveň připravilo novelu, která upravuje financování asistentů pedagoga, a plánuje systém přijímaček, v němž by uchazeči nejprve skládali jednotné testy a teprve následně podávali přihlášky.
Sport, práce a bezpečnost
Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) uvedl, že jeho resort splnil zhruba 28 procent úkolů. Za největší úspěch označil stabilizaci Národní sportovní agentury a transparentnější rozdělování dotací. Letos má díky novému nastavení vzniknout přibližně 200 nových hřišť a sportovišť.
Ministerstvo práce podle Aleše Juchelky (ANO) dokončilo 11 z 83 úkolů. Mezi ně řadí například schválení zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun nebo úpravy superdávky, které ještě čekají na dokončení legislativního procesu. Resort zároveň připravuje změny důchodového systému, zákona o sociálních službách i větší flexibilitu pracovního trhu.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) za dosavadní úspěchy označil předložení migračních zákonů a zajištění financí na růst platů policistů. Resort současně pokračuje v přípravě krizové legislativy a opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Zdravotnictví, bydlení i zemědělství
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že jeho úřad splnil přibližně 18 procent programového prohlášení. Za nejvýznamnější krok považuje rozšíření pravomocí praktických lékařů, kteří nyní mohou předepisovat více než 1200 dalších léčiv. Pokračuje také digitalizace zdravotnictví, vznik systému pro sledování čekacích dob či příprava centralizace specializované péče.
Ministerstvo pro místní rozvoj vedené Zuzanou Mrázovou (ANO) za hlavní úspěchy označilo novelu stavebního zákona a vyčlenění miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Resort zároveň připravuje zvýhodněné půjčky pro bydlení a další změny v oblasti regionálního rozvoje.
Podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) jeho úřad splnil téměř čtvrtinu programových cílů. Za hotové označil například vznik potravinového ombudsmana nebo předložení návrhu na posílení ochrany zvířat. Pokračuje také příprava změn v podpoře domácího zpracování potravin a vodohospodářské politiky.
Export a diplomacie
Nejvyšší podíl splněných úkolů vykazuje podle ministerstva zahraničí diplomacie. Šéf resortu Petr Macinka (Motoristé) uvedl, že ministerstvo dokončilo nebo fakticky splnilo téměř 62 procent vyhodnocovaných bodů.
Za hlavní prioritu označil podporu ekonomické diplomacie a českého exportu. Za prvních šest měsíců se podle něj uskutečnila bilaterální jednání se zástupci zhruba padesáti států a ministerstvo připravuje novou koncepci české zahraniční politiky.
Přestože jednotlivé resorty hlásí první splněné sliby, většina ministerstev zároveň připouští, že klíčové reformy, od důchodů přes zdravotnictví až po školství, jsou zatím ve fázi přípravy nebo legislativního procesu. Druhá polovina roku tak podle ministrů rozhodne o tom, zda se podaří převést programové prohlášení do konkrétních zákonů.