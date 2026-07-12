Technologie zaplňují mezery, neberou židle, říká šéfka českého Vodafonu
- Šéfka Vodafonu v Česku Violeta Luca se díky umělé inteligenci sama naučila základy kódování.
- Vzdělávací platforma VF SkillUp má firmám pomoct, aby nekupovaly technologie, které nevyužijí.
- Vodafone letos slaví dvacet let na českém trhu i stejně dlouhé partnerství s karlovarským festivalem.
Kariéra rodačky z rumunské Bukurešti je už léta pevně spojena s korporátním světem, její vnitřní nastavení však překvapí. Pokud má rychle volit mezi pivem a vínem, s úsměvem intuitivně vybere víno, mezi knihou a hudbou si vybere melodii, připomene ale, že její myšlení nejvíce formovaly tituly jako Fowlesův Mág, Asimovova Nadace nebo Diplomacie Henryho Kissingera.
A přestože má za sebou vysoké manažerské posty ve firmách jako AIG, Whirlpool, Dante nebo Metro Cash & Carry včetně těch nejvyšších, kdy řídila český a slovenský Microsoft a poté od ledna 2024 převzala Vodafone ČR, stále ji přitahuje základní dynamika podnikání. „V určitém okamžiku se v tom startupovém prostředí vidím,“ podotýká Violeta Luca s odkazem na svou potřebu neustále si něco dokazovat a inovovat.
Jít příkladem
Samu sebe definuje jako bojovnici, která chce věci opravdu řešit, což se promítá i do jejího přístupu k technologickým výzvám dneška, a hlavně k umělé inteligenci. Coby základní stavební kámen svého manažerského stylu si vybrala takzvaný growth mindset, nastavení mysli na neustálý růst a učení. V dnešní době, kdy AI překresluje mapu byznysu, nechce nic ponechat náhodě.
Velké množství času Luca věnuje studiu zavádění umělé inteligence. Nezajímají ji ale marketingová klišé, chce celé věci sama důkladně porozumět. „Dívám se hodně na oblast modelování procesů a na takzvaný design thinking, abych líp rozuměla tomu, jak AI úspěšně implementovat,“ vysvětluje zapáleně v centrále Vodafonu v pražských Stodůlkách. Snaha o preciznost ji přivedla až k samým základům technologií – šéfka jednoho z největších tuzemských operátorů si díky umělé inteligenci v posledních měsících sama osvojila základy kódování a experimentuje s tvorbou vlastních webových stránek či jednoduchých AI agentů. „V dnešní době se každý lídr musí stát víc technologicky zdatným, aby sobě i své organizaci zajistil budoucnost. Je to nutnost,“ říká s důrazem a pak dodá: „Ale mám štěstí, že mě to i baví.“
Dvě dekády konektivity
Nástup generativní umělé inteligence vyvolává otázky o smyslu a poslání tradičních technologických firem. Pro Violetu Luca však AI nepředstavuje odklon od kořenů Vodafonu, ale spíše další akceleraci a důraz na původní hodnoty firmy. Smysl Vodafonu tak podle ní i v této bouřlivé době dále odpovídá firemnímu heslu Connecting for a better future, tedy propojovat lidi a společnost pro lepší budoucnost. A samozřejmě byznysově dál růst.
Při pohledu na dvacetiletou historii Vodafonu v Česku, která začala akvizicí dávného a rovněž „červeného“ Oskara, je názorně viditelná zásadní transformace celého odvětví. Z mobilního operátora, který byl v roce 2006 vnímán jako „signál v kapse“ pro hovory a SMS, se stala kritická infrastruktura byznysu i státu. Tato evoluce nebyla jen otázkou techniky, ale především zodpovědnosti. „Konektivita se stala neviditelnou, ale neoddělitelnou vrstvou našich životů,“ popisuje Luca současný stav, kdy zákazníci na nefunkční data reagují citlivěji než na většinu jiných výpadků.
„Posun od ‚práva hrát‘ v oblasti konektivity k ‚právu vyhrávat‘ a být důvěryhodným partnerem země vyžaduje neustálé investice do odolnosti a modernizace,“ naznačuje Violeta Luca pravidla českého byznysu. Říká, že nastoupila s odhodláním stavět na základech svých předchůdců, ale s jasným cílem vnést do procesů novou dynamiku. A ta už začíná být nejen na výsledcích operátora vidět.
Když firmy chtějí víc než jen „trubky a dráty“
V oblasti firemních služeb (B2B) v aktivitách Vodafonu dochází k zásadnímu posunu, a to i na základě měnících se očekávání zákazníků. Firmy už nepoptávají izolované technologie, ale komplexní řešení. „Pozorujeme, že zákazníci chtějí víc řešení na klíč, aby se implementace technologií obešla bez stresu,“ popisuje. Vodafone tak nasazuje balíčky, které propojují cloud, bezpečnost a produktivitu, často obohacené o nástroje AI jako Microsoft Copilot. Specifickou kapitolou jsou privátní 5G sítě (MPN), které nacházejí uplatnění ve výrobě, obraně či v moderní správě měst. Tato řešení dávají firmám plnou kontrolu nad jejich digitálním prostředím a garantují maximální soukromí a bezpečnost dat.
Jednou z největších překážek v adopci moderních technologií v současnosti ale paradoxně není nedostatek ochoty operátora či schopností technologií, ale chybějící dovednosti na straně uživatelů. Tým šéfky Vodafonu na tento problém zareagoval spuštěním vzdělávací platformy SkillUp. „Byla to pro nás velká investice a výsledek intenzivní práce, aby lidé nekupovali jen technologii, kterou pak nevyužijí,“ vysvětluje Luca.
Platforma nabízí mikrolearningové moduly zaměřené na praktické dovednosti: od prompt engineeringu až po nasazování agentů v prostředí zmíněného Copilota od Microsoftu. Podle Violety Luca jde o strategický krok operátora, který má zajistit, aby technologický pokrok nezůstal jen „v šuplíku“, ale aby skutečně pomáhal českým firmám v růstu a zvyšování efektivity. A tím samozřejmě i ve zvětšování byznysu operátora.
Méně marketingu, více užitečnosti
V debatách o umělé inteligenci se Luca snaží zůstat nohama na zemi. Odmítá prázdné módní fráze a prosazuje to, co nazývá zodpovědnou adopcí. Vodafone pro ni položil základy před sedmi lety a neustále ji přizpůsobuje, aby odpovídala potřebám trhu a technologickým inovacím. V Česku je výsledkem této strategie například virtuální asistent TOBi.
Inteligentní agent, který komunikuje se zákazníky o dlužných platbách, nejen zlepšil efektivitu výběru peněz, ale k překvapení mnohých zvýšil také spokojenost zákazníků. „Data ukazují, že pokud je AI správně nasazená a reaguje rychleji, celková spokojenost roste,“ vyvrací Luca obavy, že by lidé komunikaci s umělou inteligencí vnímali negativně. Pro šéfku Vodafonu je AI především nástrojem, ať už pro hraní si, nebo zlepšování svých manažerských schopností, ale také motorem transformace chodu firmy a prostředkem zkrácení času uvádění inovací na trh.
generální ředitelka Vodafone ČR Violeta Luca. |
Ve společnosti nyní vyvolává značné napětí otázka, jak umělá inteligence ovlivní trh práce. Violeta Luca k tématu přistupuje s pragmatickým optimismem: „Věřím, že technologie zaplňuje spíš mezery než židle.“ Hodnota zaměstnance se podle ní bude v budoucnu odvíjet mnohem více od schopnosti doručovat reálné výsledky než jen pouhého vykonávání aktivit. „Umět používat AI zvyšuje vaši hodnotu na trhu,“ radí s přesvědčením každému, kdo se umělé inteligenci dosud vyhýbal.
Zároveň upozorňuje na klíčovou slabinu AI: absenci kontextu. „Kontext mají jen zkušení a motivovaní lidé, kteří dokážou propojit souvislosti a zapojit technologii do těch správných úkolů a pracovních postupů,“ je přesvědčena šéfka Vodafonu.
Mít skutečný smysl
Důležitou součástí vize Violety Luca je role Vodafonu v sociální oblasti a krizových situacích. Luca vyzdvihuje například existenci týmu Instant Network Emergency Response operátora, který je schopen v čase do jedné hodiny zprovoznit mobilní síť například v oblasti postižené přírodní katastrofou.
Důraz na odolnost kritické infrastruktury doplňují aktivity Nadace Vodafone, která už 20 let zajišťuje, aby „technologie nikoho nenechaly stranou“. Programy jako Digitální odysea učí seniory ovládat moderní technologie nejen v partnerských knihovnách, ale nově i přímo v prodejnách operátora, čímž se firma snaží bořit bariéry digitálního vyloučení. Vodafone rovněž investuje do výzkumů mezi mládeží, aby pochopil potřeby mladých v digitálním prostoru. „Záleží nám na tom, aby naše programy stály na reálných potřebách a obstály v dlouhodobém nasazení,“ formuluje Violeta Luca, co je pro ni závazek Vodafonu, který přesahuje rámec běžného byznysu a dodává společnosti společenský smysl.
Podobný smysl Vodafone spatřuje i v aktivní podpoře kultury. To se projevuje i jeho dlouholetým partnerstvím s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech. Letošní dvacáté výročí této spolupráce se firma chystá oslavit ve velkém stylu. „Chceme, aby zkušenost s námi byla pro zákazníky zapamatovatelná a příjemná,“ říká k plánům ve Vodafone zóně a Vodafone Business Lounge. Karlovarský festival Luca vnímá jako unikátní prostor, kde se propojuje technologie s uměním a kde je možné diskutovat o transformaci trhu i navazovat osobní networking v netradičním prostředí.