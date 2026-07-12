Výjimky a úlevy spojené s EET přijdou na miliardy ročně. Týkat se budou třeba i dýšek
- Zavedení EET 2.0 má od ledna 2027 přinést státu 14,4 miliardy korun ročně. ,
- Výjimky pro OSVČ ale výnos výrazně sníží.
- Živnostníci s ročními tržbami do milionu korun budou moci přejít do režimu EET OFF a evidenci obejít legálně.
Zavedení elektronické evidence tržeb ve vylepšené verzi 2.0 je žádoucí krok, který povede k narovnávání podnikatelského prostředí, omezení šedé ekonomiky a k lepšímu výběru daní, míní odborníci. Navrhované výjimky však podle nich umožní více než stovce tisíc malých podnikatelů ze systému vystoupit, aniž by porušili zákon. Státní rozpočet tak každoročně přijde o významné částky. Spolu s dalšími navrhovanými úlevami to budou miliardy korun.
Přínos nové EET, která má platit od ledna 2027, vláda vyčíslila na 14,4 miliardy korun ročně. Zřejmě to ale bude méně. Záležet bude právě na tom, kolik živnostníků výjimky využije. K normě šéfky státní kasy Aleny Schillerové (ANO) se ve druhém schvalovacím kole ve sněmovně sešla řada pozměňovacích návrhů. Finální třetí kolo čeká předlohu příští týden.
Největší slabina nového systému
Největší ústupky vůči živnostníkům prosadili SPD a Motoristé. OSVČ s tržbami do 50 tisíc korun za rok mají mít úplnou výjimku z evidence. A živnostníci v prvním pásmu paušální daně s tržbami do jednoho milionu za rok si budou moci o vynětí ze systému požádat a přejít do režimu EET OFF. Místo současné stokoruny však budou muset platit daň z příjmů 1500 korun a k tomu pojistné. To zůstane na stávající úrovni.
Podle Finanční správy aktuálně využívá takzvaný paušál 130 tisíc subjektů, navíc prakticky všichni volí první pásmo. Ve druhém a třetím pásmu s limity do 1,5 milionu a dvou milionů ročních tržeb jsou jen tisícovky podnikatelů.
„Navržená hranice jeden milion korun pro firmy v EET OFF je příliš vysoká a v zásadě nekontrolovatelná. Zejména když přihlédneme k tomu, že EET OFF je legální cestou, jak se evidenci systémově vyhnout,“ upozornil Matěj Bajgar, spoluautor studie o EET 2.0 představené tento měsíc Centrem veřejných financí.
Stejný názor má také hlavní analytik společnosti Investika Vít Hradil. „Výjimka bude potenci modernizované EET snižovat, a to extrémně. Jestli někdo obchází daňové povinnosti, jsou to OSVČ,“ řekl.
Stát je na řadu živnostníků krátký
Živnostníky, kteří uvádějí, že vykazují tržby pouze do jednoho milionu korun ročně a vzhledem k využívání paušálu nepodávají daňová přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích, stát ve většině případů kontrolovat nemůže. Jde například o řemeslníka, který provede práci v bytě. Zda se s jeho majitelem dohodne na hotovostní platbě bez faktury, nikdo nezjistí. Naopak větší firmy tolik rizikové z pohledu berních úředníků nejsou. Jejich účetnictví lze prověřovat a případně je sankcionovat.
Ministerstvo financí zatím netuší, kolik OSVČ výjimky využije a zvolí EET OFF. „Ukáže se to až příští rok po náběhu systému,“ uvedla Schillerová. Ta původně chtěla, aby podnikatelé, kteří nebudou tržby evidovat, odváděli na dani z příjmů místo 1500 korun měsíčně rovné dva tisíce. Záměr ale narazil na koaliční partnery.
Začnou platit další daňové úlevy
Zákon zavádějící EET 2.0 provází několik dalších daňových opatření. Například se sníží DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách z 21 na 12 procent a spropitné bude až do sedmi procent měsíčních tržeb osvobozeno od daně a pojistného. „Nižší DPH je nákladný a neefektivní nástroj, ze kterého dotujeme spotřebu i vysokopříjmových domácností,“ připomněl Bajgar. Osvobození spropitného pak bude mít negativní dopady na příjmy státu, navíc se tak zvýhodní jeden segment trhu, míní expert.
Výjimka pro spropitné je však pro Schillerovou klíčová. Cílem je podle ní snížení šedé ekonomiky v oblasti gastronomie, která generuje přes 90 procent celkového spropitného v Česku, což je až 17 miliard korun ročně, které dosud stálo mimo zákon.
Ministryně hovoří o reformním kroku pro stabilizaci restaurací a kaváren, které po covidu opustila čtvrtina personálu. „Legalizace dýšek jako oficiálního příjmu rovněž otevře zaměstnancům tohoto sektoru cestu k hypotékám a bankovní bonitě,“ argumentuje.
Dalšími výjimkami doprovázejícími normu o EET 2.0 jsou znovuzavedení školkovného, slevy na studenta a zrušení zastropování volnočasových benefitů
„Jsou to návrhy s vysokými rozpočtovými dopady, které budou při plánované plošnosti dále komplikovat sestavování státního rozpočtu,“ varoval Bajgar. Jen školkovné a sleva na studenta budou stát 4,2 miliardy korun ročně.