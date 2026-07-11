Nová škodovka za 165 tisíc korun? Do Evropy může zamířit extrémně levný model, který vystřídá Fabii
- Vedení Škody Auto vážně zvažuje dovoz nového městského crossoveru Kylaq z Indie do Evropy.
Vůz by na evropském trhu plnil roli nového základního modelu a cenově by se usadil pod hranicí 400 tisíc korun.
Spalovací model by sloužil jako přímá zbraň proti levné čínské konkurenci, jeho uvedení ale závisí na prodejích elektromobilů kvůli emisním limitům.
Rostoucí tlak asijské konkurence na starém kontinentu začíná zásadně proměňovat strategické uvažování tradičních evropských automobilek. Vedení mladoboleslavské Škody Auto proto nyní vyhodnocuje možnost, která by ještě před pár lety zněla nereálně: dovoz extrémně levného indického bestselleru Škoda Kylaq do Evropy. Záměr v rozhovorech pro zahraniční média potvrdil předseda představenstva Klaus Zellmer i člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn, podle kterého by kroku mohla výrazně pomoci chystaná dohoda o volném obchodu mezi EU a Indií.
Doba, kdy byla Škoda v Evropě symbolem lidové láce, skončila. Ceny nejmenšího nabízeného modelu Fabia postupně narostly a startují na necelých 400 tisících korunách. Pod touto hranicí zeje v nabídce koncernu Volkswagen obrovská díra, kterou dravě zaplňují čínští výrobci. Právě tento prostor by mohl vyplnit necelé čtyři metry dlouhý městský crossover Kylaq, který Škoda vyvinula primárně pro indický trh, kde se z něj stal okamžitý prodejní hit s více než 50 tisíci objednávkami během prvních měsíců.
Indická cena v Evropě neprojde
Na indickém trhu startuje Kylaq v přepočtu na šokujících 165 000 korunách. Vděčí za to mimo jiné délce těsně pod čtyři metry, díky které v Indii spadá do kategorie s výraznými daňovými úlevami. V případě dovozu do Evropy je však tato částka neudržitelná. Odhady analytiků hovoří o cílové evropské ceně kolem 15 000 eur, což je v přepočtu přibližně 365 000 korun. I tak by se však jednalo o suverénně nejlevnější model v evropské nabídce značky, který by se zařadil pod Fabii.
Do konečné ceny by se musely promítnout nejen logistické náklady a potenciální cla, ale především rozsáhlé technologické úpravy. Evropská unie vyžaduje splnění extrémně přísných emisních norem a povinnou integraci pokročilých bezpečnostních asistentů (ADAS). Úplně základní indické verze, které nemají například ani rádio, by v Evropě nebyly prodejné. Na starý kontinent by tak zamířily výhradně specifikace s pokročilejší konektivitou a vyšším standardem zpracování. Vůz nicméně stojí na koncernové platformě MQB A0, za jejíž vývoj Škoda globálně odpovídá, takže technický základ pro evropské silnice splňuje.
Emisní matematika a sázka na benzín
Zavedení dalšího čistě benzinového auta se spalovacím motorem do evropské flotily by za normálních okolností mohlo ohrozit přísné flotilové limity CO2 stanovené Evropskou unií. V tomto bodě však management Škody sází na strategickou synergii s elektrickými modely.
Případná evropská premiéra Kylaqu bude přímo závislá na prodejních úspěších elektromobilů. Vysoké prodeje elektrických modelů Škoda Elroq, Enyaq a čerstvě představeného malého modelu Epiq totiž automobilce vygenerují dostatečné emisní kredity. Tyto „zelené“ prodeje dokážou emise z levného benzinového crossoveru vykompenzovat, aniž by Škodě hrozily drakonické pokuty.
Automobilka navíc potvrdila, že vývoj levného elektromobilu v tomto desetiletí neplánuje a projekt dostupného elektrovozu přenechala mateřskému Volkswagenu. V segmentu levných vozů se chce plně soustředit na konvenční pohony, kde by indický import mohl koncernu zachránit pozice na trhu.