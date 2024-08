Jako dítě žil Spier postupně v Jihoafrické republice, izraelském Tel Avivu, íránském Teheránu a v Londýně, kde nakonec vystudoval finance a začal v oboru pracovat. V roce 1997 se v jednatřiceti letech rozhodl vydat svou vlastní cestou a založil investiční fond Aquamarine Fund.

Kdo ho k založení inspiroval a čí myšlenky chtěl kopírovat? Hádáte správně. Warren Buffett byl se svým fondem Berkshire Hathaway pro Spiera inspirací v investování. Aquamarine Fund nebyl nikdy nijak závratně velký, nikdy nemusel plnit přední stránky časopisů a ani nechtěl překonávat trh v násobcích. Pro Spiera bylo důležité, aby jeho investoři vydělávali stabilně a dlouhodobě.

K tomu mu v současnosti slouží portfolio firem, které dobře znáte. Čeho má nakoupeno nejvíc, byste snadno uhodli. Skoro třetinu všech peněz drží Aquamarine Fund v akciích Berkshire Hathaway. Jak jinak.

Navíc ale Spier vsadil na American Express, Mastercard, Ferrari či Bank of America. To jsou tituly, u kterých má více než desetiprocentní podíl v portfoliu. A technicky ještě víc, protože Berkshire Hathaway má hned po Applu nejvíc peněz v Bank of America a American Express a trochu i v Mastercardu. Ferrari se Buffettovi tolik nelíbilo. Guy Spier tedy podle svého instagramového účtu řídí hlavně kolo a BMW.

Mít 30 procent v Berkshire Hathaway znamená mít skoro 15 procent v Apple. Tedy dnes už o polovinu méně, protože Buffett k překvapení všech nedávno zásadně zredukoval své „jablečné bohatství“ a místo toho začal nakupovat krátkodobé dluhopisy. Není pravda, že by se Guy Spier nepouštěl do technologických titulů, ale dělá to zprostředkovaně skrze Berkshire Hathaway. Věří Buffettovi, vlastně Warrenovi, protože si tykají.

Jednou se totiž potkali. Spier se svým společníkem zaplatili zhruba 12 milionů korun za možnost s ním poobědvat. Byla to charitativní akce a peníze za ni dostala nadace Buffettovy manželky. Spier chtěl oběd opravdu využít k tomu, aby se od svého idola co nejvíc naučil. Vzali s sebou své rodiny, a protože děti začaly věštce z Omahy, jak se Buffettovi říká, přirozeně oslovovat Warrene, nabídl desátý nejbohatší člověk na světě u společného stolu tykání i Spierovi.

Tahle investice do jednoho obědu se Spierovi vyplatila. Nejenže ho proslavila, ale sám se nemůže nabažit vyprávění příběhů o tom, co vše se od Buffetta naučil. Mimochodem, když se prodal oběd s Buffettem pro charitu naposledy, stál už třicetkrát tolik. Takže i tohle se podařilo Spierovi trefit ve správnou dobu.

Hodnotoví investoři nemusí dělat vylomeniny. Neběhejte se sirkou v továrně na bomby, řekl nedávno v jednom rozhovoru sám Spier. Tedy alespoň pokud chcete mít stejně spokojený život jako on. Přesto na začátku milénia zkusil ještě s malým fondem v zádech vsadit na pokles firem, které považoval oproti zbytku trhu za téměř zkrachovalé. O pár let později opravdu zkrachovaly, takže měl nakonec pravdu. V tu samou chvíli ale stejnou strategii zvolily i jiné, mnohem větší fondy a Guy Spier se dostal do hledáčku úřadů kvůli ovlivňování trhů. Nepochybně je ovlivňoval a dělá to dodnes, ale v mezích zákona. Vsadil zkrátka na konec zraněných koní.

Když si odmyslíme jeho výlet do spekulací, nejsou pravidla, kterými se v investování řídí, nijak výjimečná, a v tom je jejich síla, ale i prokletí. O moc lepší než trh s těmito pravidly nebudete. A ještě si berete poplatek. Jsou to pravidla, která vám brání hodně prodělat, ale zase nevyděláte zázraky. Osm z těchto pravidel popsal Spier ve svém bestselleru Vzdělání hodnotového investora. K třetímu z nich se mimochodem už dnes nehlásí. Tehdy tvrdil, že se při investování nemáte ptát managementu daných firem. Dávalo to smysl, protože mají tendenci mlžit. Později to ale přehodnotil a bere to jako jeden z dalších zdrojů informací. I Guy Spier umí své názory měnit, a to je sympatické. I Buffett chybuje, uzemňuje svého mentora Guy Spier.

Jinak ale Buffett Spiera pohltil až do posledního kouta peněženky. V jedné věci jsou však všichni lepší než Warren Buffett. Jak říká Guy Spier: „Nesnažte se být jako Warren Buffett. Nechte Warrena Buffetta být Warrenem Buffettem. A doufám, že když to přijmu, budu moci odejít a odvést co nejlepší práci jako Guy Spier. Protože to je jedna z věcí, kterou umím mnohem lépe než Warren Buffett. Ten by byl opravdu špatným Guyem Spierem – to je jisté.“

Dalo by se toho napsat ještě mnoho, ale nejlepší je to slyšet přímo od autora těchto myšlenek.