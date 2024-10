Investor Guy Spier: Pastor po obědě

Bylo 25. června 2008, když se jednomu docela bohatému chlapíkovi změnil život. Může za to oběd, za který dali investor Guy Spier se svým byznysovým kolegou Mohnishem Pabraiem 650 100 dolarů na charitu. Chtěli se tehdy jen blýsknout, ale chvíle strávené s Warrenem Buffettem jim otevřely oči. Stalo se to v New Yorku, na rohu 3. Avenue a 49. ulice v restauraci Smith & Wollensky Steakhouse. Guy Spier přišel se svou ženou Lory, jeho parťák Pabrai přivedl manželku a dvě dcery. Zatímco ke stolu usedal do té doby nafoukaný a arogantní Spier, odcházel od něj nově zrozený hodnotový investor hlásající dnes Buffettovo evangelium. Spier je jedním ze speakerů konference SHIFTS, která se koná už tento čtvrtek .

Rady od Buffetta

Oběd, který odstartoval Spierovu proměnu v hodnotového investora, jej dokonce vedl k sepsání nyní už legendárního bestselleru The Education of a Value Investor: My Transformative Quest for Wealth, Wisdom, and Enlightenment. Není to tradiční kniha o investování, ale o přístupu k němu skrze sebe sama se syrovým pohledem na Gordona Gekka, jak bychom mohli nazvat filmovým přirovnáním Spierovo staré já.

Než se ale dostaneme k hodnotovému investování, zůstaňme chvíli sedět mezi žlutými stěnami newyorského steakhousu. I Spier se tam myšlenkami často vrací. K pochopení jeho přístupu je klíčové, co tam od Warrena Buffetta slyšel. Samozřejmě že se chtěl o investicích dozvědět ve vymezeném čase co nejvíce, ale hned na začátku se ukázalo, že o tipech na konkrétní fondy nebo akcie ten polední čas opravdu nebude.

Atmosféru prolomily malé dcery Pabraiových, které začaly legendárnímu investorovi familiárně říkat křestním jménem, jako by to byl jejich dědeček. On sám k tomu pak svolil i ostatním u stolu. „Čekáte vážného chlapa, ale on umí být nadšený jako dítě. Baví se každý den novým a překvapivým způsobem,“ řekl později o společném čase Spier.

Vzpomínal také na chvíle, kdy Buffett zvážněl, když prohlásil, že nikdy nedělá chyby. I to byla zajímavá věc, protože všichni u stolu včetně Buffetta samotného věděli, že investiční chyby udělal. Ano, tohle byla lekce z přístupu a osobního nastavení. Stejně tak zůstala Spierovi v hlavě Buffettova slova o dluzích. Nemá je rád, bytostně ne. „Nikdy by se prý nechtěl zadlužit, protože by se bál zjistit, jak by pak byl schopen se chovat. Myšlenka, že by se i někdo s takovým postavením a etikou Warrena Buffetta mohl bát sám sebe, je pohledem na to, jak nebezpečné může zadlužení být,“ vzpomínal na další mentální lekci později Spier.