Českým hotelům se v červnu přestalo dařit. Turisté zamířili na jih Evropy
- Meziroční růst tržeb českých hotelů se v červnu zastavil.
- Dařilo se naopak velkým západoevropským trhům a zemím na jihu Evropy.
- Tuzemští hoteliéři nyní vyhlížejí výsledky hlavní prázdninové sezony.
Český hotelový trh v červnu meziročně klesl, přestože během zimy a jara vykazoval růst. Podle globálních dat společnosti STR se situace oproti předchozím měsícům obrátila také v dalších zemích Visegrádské skupiny. Rostlo pouze Polsko, zatímco Maďarsko, Slovensko a Česko zaznamenaly pokles.
Po delším období stagnace nebo propadů naopak oživily velké evropské trhy, mezi něž patří Německo, Velká Británie a Francie. Francouzský hotelový trh zaznamenal meziroční růst o 12,5 procenta. Dále rostly také Itálie, Španělsko a další země jižní Evropy, kam v létě míří turisté za teplejším počasím a mořem.
„Máme co dělat“
„Letošní červen rozhodně nebyl pro české hotely nejlepší. Máme co dělat, abychom udrželi výsledky minulého roku,“ analyzuje Jaroslav Svoboda, majitel největší české hotelové sítě Czech Inn Hotels, která v roce 2025 ubytovala více než dva miliony hostů: „Turisté odjeli na Balkán nebo do Itálie a Francie. Své sehrálo i fotbalové mistrovství v Americe. Kéž by se podobná akce odehrála také u nás nebo alespoň v okolních zemích.“
Červen bývá navzdory hlavní sezoně tradičně slabší než květen. Do výsledků již zasahuje prázdninová turistika, ubývá korporátních hostů a roste poptávka rodin po větších pokojích. Červenec a srpen se navíc chovají jinak než zbytek hlavní sezony, přičemž v loňském roce byly výsledky českých hotelů během prázdnin slabé.