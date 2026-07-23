Exministr dluží půl miliardy a žije v luxusu s dědičkou Swarovski. Domácí vězení mu platí stát
- Bývalý rakouský ministr financí Karl-Heinz Grasser, který si v domácím vězení odpykává trest za korupci, čelí nové obžalobě z daňových úniků.
- Prokuratura mu vytýká zatajení desetimilionových úplatků před daňovým úřadem, přičemž exministr zároveň dluží státu přes půl miliardy korun.
- Přestože žije v luxusu s dědičkou impéria Swarovski, žádá věřitele o oddlužení a rakouský stát mu navíc dotuje i provoz elektronického náramku.
Rakouské státní zastupitelství pro hospodářské trestné činy a korupci podalo u vídeňského krajského soudu další obžalobu proti bývalému ministru financí Karlu-Heinzi Grasserovi, Walteru Meischbergerovi a Peteru Hocheggerovi, píše rakouský server orf.at.
Bývalý rakouský ministr financí za stranu Svobodných (FPÖ) z let 2000 až 2007 Karl-Heinz Grasser byl loni v dovolacím řízení definitivně odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody. Grasser se podle žalobce dopustil zpronevěry, korupce a falšování důkazů, mimo jiné měl přes prostředníky přijmout tučný úplatek od jednoho z účastníků výběrového řízení na prodej 60 tisíc bytů státní společnosti Buwog. Výčet Grasserových prohřešků souvisejících s korupcí a ovlivňováním státních zakázek je tak široký, že se v Rakousku hovoří o největší korupční aféře od druhé světové války.
„Jak bylo pravomocně rozhodnuto rozsudkem Nejvyššího soudu, v souvislosti s těmito událostmi bylo vyplaceno přibližně deset milionů eur na ‚úplatcích‘. Za tyto úplatkářské činy a zneužití důvěry byli obžalovaní již pravomocně odsouzeni k trestům odnětí svobody,“ uvedla prokuratura.
Nezdaněné úplatky
Státní zastupitelství třem obžalovaným vytýká, že ve svých daňových přiznáních za roky 2005 až 2007 úmyslně zatajili před daňovými úřady úplatky, které tehdy obdrželi, a tím je nezdaňovali.
Grasser si od loňska odpykává čtyřletý trest v domácím vězení ve svém domě v Kitzbühelu s elektronickým náramkem na noze. Spolu s ním žije v domě i jeho manželka, dědička šperkařského impéria Fiona Swarovski, píše INFO.cz.
Domácí vězení není ale jediným trestem, kterému Grasser čelí. Exministr se dostal do insolvence, protože různým věřitelům, zejména státu, dluží údajně 23,1 milionu eur. Stát po něm vymáhá v insolvenčním řízení náhradu škody 12,9 milionu eur (330 milionů korun) způsobenou manipulacemi při prodeji státních bytů. Jedná se o nelegální provizi ve výši 9,6 milionu eur, která v roce 2007 po privatizaci společnosti Buwog putovala k bývalému ministru financí Karlu-Heinzi Grasserovi a bývalým lobbistům Walteru Meischbergerovi a Peteru Hocheggerovi.
Provizi uhradila společnost Immofinanz, která společně s Raiffeisenlandesbank (RLB) OÖ a Wiener Städtischer odkoupila federální bytové společnosti Buwog a další. V této částce jsou zahrnuty úroky a provize ve výši 200 000 eur za pronájem budovy Terminal Tower Linz, které si Grasser a Meischberger vyinkasovali, píše Derstandard.at. Další desetimilionovou částku si pak od Grassera nárokuje finanční úřad. Celkem by měl tedy exministr zaplatit státu v přepočtu přes půl miliardy korun.
Jádro problému spočívá v tom, že Hochegger, Meischberger a Grasser jsou na mizině a probíhají proti nim konkurzní řízení. Republika sice přihlásila svou pohledávku ve výši přibližně dvanácti milionů eur v konkurzním řízení proti Grasserovi a Meischbergerovi a ta byla uznána – jakého vypořádání se však jednoho dne věřitelům dostane, je samozřejmě ve hvězdách. Je téměř jisté, že o velkou část svých pohledávek přijdou.
Když kotník stojí peníze
Insolvenční správce má podezření, že Grasser má část peněz uloženu i na účtech v Lichtenštejnsku, jejich výplata je ale v současné době blokována soudním příkazem.
Exministr naproti tomu žádá věřitele i úřady o splátkový kalendář, v jehož rámci by mu bylo povoleno osobní oddlužení. Grasser navrhuje, že z „prostředků třetích stran“ zaplatí okamžitě tři procenta svých pohledávek, další peníze pak bude splácet v určených splátkách. Bývalý politik je na dálku zaměstnán jako administrativní síla v jedné firmě v Kitzbühelu s průměrným platem.
Rakousko se každopádně nachází v poměrně pikantní situaci. Stát drží v domácím vězení zkorumpovaného politika, který mu dluží desítky milionů eur. A politik žádá, aby mu kvůli neschopnosti splácet erár většinu dluhu odpustil. Byť sám žije na vysoké noze s dědičkou šperkařského impéria.
Stát přitom Grasserovi dotuje i jeho domácí vězení. Náklady na elektronický náramek v průměru činí 50,7 eura na den, přičemž vězni přispívají až 22 eury v závislosti na svém příjmu. Loni ale činil průměrný příspěvek pouze 8,05 eura. Celkové náklady daňových poplatníků na „monitor kotníku“, jak o náramku píší rakouská média, tak činí 42,65 eura na den a kotník.