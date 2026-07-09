Do Prahy přijedou řečníci, kteří běžně v Evropě nevystupují. Moonshot Summit se blíží
- Moonshot Youth Innovation Summit se uskuteční 13. a 14. července na Pražském hradě a zámku Nelahozeves.
- Na akci vystoupí astronautka NASA Jeanette Epps, Sophie Grégoire Trudeau či filmařka Martha Adams.
- Summit nabídne debaty o demokracii, umělé inteligenci, technologiích i budoucnosti planety a letos se poprvé otevře také veřejnosti.
Na Pražském hradě a následně na zámku Nelahozeves se ve dnech 13. a 14. července uskuteční třetí ročník Moonshot Youth Innovation Summitu. Akce pořádaná pod záštitou prezidenta Petra Pavla propojí stovku mladých lídrů, podnikatelů a inovátorů z více než 60 zemí světa se zahraničními řečníky z oblasti vědy, technologií, byznysu i médií.
Plejáda zajímavých hostů
Mezi hlavní hosty letošního ročníku patří astronautka NASA Jeanette Epps, která strávila na Mezinárodní vesmírné stanici 235 dní a před vstupem do vesmírného programu působila jako technická zpravodajská důstojnice CIA. V Praze bude hovořit například o budoucnosti kosmického výzkumu nebo o zkušenostech z dlouhodobé mise na oběžné dráze.
Do Prahy přijede také kanadská autorka a propagátorka duševního zdraví Sophie Grégoire Trudeau, bývalá manželka někdejšího kanadského premiéra Justina Trudeaua. Ve svém vystoupení se zaměří na leadership, psychickou odolnost a zkušenosti ze setkání se světovými státníky. Další z hlavních řečnic bude americká dokumentaristka Martha Adams, která se věnuje dopadům umělé inteligence a digitálních technologií na společnost a demokracii.
Tři tematické ohruhy
Program doplní například novinářka a podcastová moderátorka Nayeema Raza, šéf think-tanku GLOBSEC Daniel Braun, investorka Laura Gonzalez-Estefani, odborník na umělou inteligenci Artur Kiulian nebo somálsko-americký podnikatel Mohamed Ali Diini. Mezi řečníky bude i zakladatel Moonshot Platform Yemi A.D.
Dvoudenní summit bude rozdělen do tří tematických okruhů – svoboda a demokracie, umělá inteligence a technologie a lidé a planeta. První den proběhne v Rudolfově galerii Pražského hradu, druhý se část programu přesune na zámek Nelahozeves. Organizátoři zároveň oznámili, že letošní ročník se poprvé otevírá také veřejnosti, pro niž je k dispozici omezený počet vstupenek.