Nejdražší zlozvyk českých firem? Řízení financí podle intuice. Nová platforma CFO Roku to chce změnit
- V Česku vzniká nová soutěž a vzdělávací platforma CFO Roku.
- Projekt se zaměří na finanční řízení firem, data a umělou inteligenci.
- Součástí budou výzkumy, žebříčky fondů i galavečer v Betlémské kapli.
V Česku startuje nový projekt CFO Roku 2026/2027, který chce upozornit na význam kvalitního finančního řízení malých a středních podniků. Vedle ocenění nejlepších finančních ředitelů a podnikatelů nabídne také vzdělávací program, výzkum zaměřený na finanční zdraví českých firem nebo nové žebříčky private equity a venture capital fondů.
Oficiální představení projektu proběhne v úterý 16. června od 10:30 v galerii kavárny Louvre v Praze. Vystoupí zakladatel projektu Václav Nedvídek, bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer, hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň a ekonom Dominik Stroukal.
Živý přenos tiskové konference můžete sledovat zde:
Za projektem stojí skupina My Value Officer vedená podnikatelem a investorem Václavem Nedvídkem. Organizátoři chtějí otevřít širší debatu o tom, jak se mění role finančních ředitelů v době digitalizace a nástupu umělé inteligence.
Malé firmy často řídí finance spíše intuicí než daty
Projekt se zaměří především na malé a střední firmy, které tvoří více než 99 procent všech podniků v Česku a zaměstnávají přibližně dvě třetiny pracovní síly. Podle organizátorů právě v této části ekonomiky často chybí systematická práce s finančními daty, plánováním cash flow nebo predikcemi budoucího vývoje.
Součástí platformy bude také pravidelný výzkum finančního řízení českých firem. Mapovat má například využívání účetních a reportingových systémů, práci s provozním kapitálem, plánování cash flow nebo využití umělé inteligence ve finančních procesech. Výsledkem bude veřejně dostupná zpráva o stavu finančního řízení malých a středních podniků v Česku.
Projekt nabídne také nezávislé hodnocení private equity a venture capital fondů. Vedle investičních výsledků mají organizátoři hodnotit také přínos investorů pro rozvoj firem a kvalitu spolupráce s podnikateli.
Umělá inteligence mění roli finančních ředitelů
Jedním z hlavních témat projektu bude vliv umělé inteligence na finanční management. Organizátoři chtějí představovat příklady firem, které AI využívají při reportingu, finančních prognózách, řízení rizik nebo plánování cash flow.
Vedle ocenění CFO roku bude soutěž zahrnovat také další kategorie, například Finančně zodpovědný podnikatel roku, AI projekt ve financích roku, Fintech roku, Zelený projekt roku, Edukátor finanční gramotnosti roku nebo ocenění pro private equity a venture capital fondy.
Do odborné poroty se zapojí ekonomové a experti z oblasti financí. Mezi prvními oznámenými členy jsou bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer, ekonomka Gabriela Mates, prezident Komory auditorů ČR Ladislav Mejzlík, hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň, ekonom Marek Ditz, ekonom Dominik Stroukal a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
První ročník projektu vyvrcholí slavnostním galavečerem 20. května 2027 v pražské Betlémské kapli.