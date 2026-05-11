Praha opět hostí unikátní Mercedes-Benz Studio s evropskou premiérou nové C Class
- Galerie Mánes se od 3. do 24. května promění v Mercedes-Benz Studio Praha, které připomene 140. výročí vynálezu prvního automobilu.
- Tři tematické týdny zaměřené na inovace, design a motorsport nabízí výstava historických i současných vozů.
- Vstup do studia je zdarma a součástí programu jsou workshopy, kulturní akce i interaktivní program pro děti.
Do Galerie Mánes se letos na jaře vrací příběh, který začal před 140 lety v dílně Karla Benze. Tehdy šlo o experiment s několika součástkami a spalovacím motorem, dnes o globální průmysl i symbol technologického pokroku. Právě na tuto kontinuitu navazuje projekt Mercedes-Benz Studio Praha, který se v centru Prahy koná od 3. do 24. května a propojuje historický kontext s aktuální produkcí značky. „Automobil a osobní mobilita nám umožňují osobní setkávání, překonávat dlouhé cesty,“ říká Josef Hlávka, manažer externí komunikace a značky AMG společnosti Mercedes-Benz Česká republika.
Evropská premiéra nové třídy C
Program je rozdělen do tří tematických týdnů zaměřených na inovace, design a na motorsport. V úvodní části s podtitulem „140 let inovací“ je vystavena replika prvního vozu Benz Patent-Motorwagen a vedle ní i současné modely značky. Součástí je také evropská premiéra nové generace Mercedes-Benz třídy C.
„Poprvé v Evropě v Mercedes-Benz studiu Praha v Galerii Mánes se budete moct setkat a seznámit s novou třídou C,“ potvrzuje Hlávka. Doprovodný program zahrnuje například workshopy, sportovní lekce nebo kulturní akce. „Neváhejte dorazit i se svou rodinou, připravujeme interaktivní program pro děti, kde bychom jim chtěli ukázat, jak automobil jezdí a jak důležitá je aerodynamika,“ dodává.
Druhý týden se zaměřuje na design a individualizaci. Vystaveny jsou modely z řady Mercedes-Maybach SL Monogram Series nebo upravené verze vozů s důrazem na zakázkové provedení. „Jedním z hlavních vozů, který bude vidět již z ulice, bude Mercedes-Maybach SL Monogram Series, kterému bude sekundovat historický vůz 300 SL,“ popisuje Hlávka. Součástí programu je i designový trh a diskuze o módě a průmyslovém designu. „Propojení s módou je úzce spjato se značkou Mercedes-Benz, v dubnu nás čeká Mercedes-Benz Prague Fashion Week,“ připomíná.
Vstup je zdarma
Závěrečná část akce patří sportovním vozům divize Mercedes-AMG a dalším modelům spojeným s motorsportem. Hlavním lákadlem je mimo jiné AMG GT 63 Coupé a vzácný Mercedes-AMG One, který Hlávka popisuje jako „stále neporaženého produkčního rekordmana na Nordschleife a to nejrychlejší auto s registračními značkami, co můžete mít“. Návštěvníci mají k dispozici simulátory formule 1 a mohou sledovat přenos závodu Velká cena Kanady. „O víkendu 23. a 24. května se pojede Velká cena Kanady a my připravujeme prostor tak, abychom mohli v galerii závodit virtuálně a závod sledovat,“ vysvětluje.
Vstup do prostoru je zdarma, část programu je kapacitně omezená a vyžaduje registraci. Studio má být otevřeným místem pro širokou veřejnost. „Nepředstavujte si žádný strohý, chladný showroom, představte si místo, které bude skutečně otevřené veřejnosti, abychom se mohli setkávat a tvořit nové vzájemné inspirativní příběhy,“ vysvětluje Hlávka.