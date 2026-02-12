Zisk automobilky Mercedes byl v loňském roce nejslabší od začátku koronavirové pandemie
- Zisk Mercedesu loni klesl téměř o polovinu.
- Německý výrobce luxusních vozů o tom ve čtvrtek informoval na svém webu.
- Automobilka čelí americkým clům a konkurenci čínských elektromobilů.
Čistý zisk automobilky Mercedes-Benz loni meziročně klesl o 48,8 procenta na 5,3 miliardy eur (asi 129 miliard korun). Byl tak nejslabší od roku 2020, kdy udeřila koronavirová pandemie. Firmě uškodil pokles prodeje v Číně a výrazné snížení marží u prodaných automobilů.
Tržby loni klesly o devět procent na 132,2 miliardy eur, prodej se snížil o devět procent na 1,8 milionu vozů. Provozní zisk před úroky a zdaněním se snížil o 57 procent na 5,82 miliardy eur.
Obchod se Spojenými státy negativně ovlivnilo zvýšení cel na 15 procent, jak je na evropské automobily zavedla administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Vývozu produkce Mercedesu toto opatření uškodilo i přesto, že Mercedes má továrnu v americké Alabamě.
V Číně Mercedes-Benz čelí tvrdé konkurenci ze strany stále lépe postavených značek, jako je BYD, a to zejména v oblasti elektromobility. Loni klesl firmě se sídlem ve Stuttgartu prodej elektromobilů o devět procent. Segment luxusních vozů, na který se Mercedes-Benz v posledních letech obzvláště zaměřuje, se loni snížil o 4,8 procenta.
Mercedes očekává, že v letošním roce budou tržby na úrovni předchozího roku. Provozní zisk odhaduje výrazně vyšší než v předchozím roce.