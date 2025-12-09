Zdravotnická skupina EUC mění vedení. Novou generální ředitelkou se stává Jana Thomas Cílková
Novou generální ředitelkou a předsedkyní představenstva zdravotnické skupiny EUC se od ledna 2026 stane Jana Thomas Cílková, dlouholetá členka top managementu. Její jmenování je završením řízené transformace společnosti, která reaguje na její rychlý růst. Do funkce nastoupí po Janu Blaško, jenž skupinu od dubna 2025 dočasně vedl v roli předsedy představenstva.
Jana Thomas Cílková působí ve skupině od roku 2019, kdy nastoupila jako ředitelka EUC Laboratoří. Od roku 2023 je členkou představenstva. Stála za klíčovými strategickými změnami, včetně akvizice a následné integrace Domácí péče Včelka a Advantis Medical. Pod jejím vedením se segment laboratoří a domácí zdravotní péče stal jedním z hlavních pilířů růstu skupiny a posílil její pozici mezi největšími soukromými poskytovateli zdravotní péče v zemi.
„Přebírám firmu, kterou dobře znám a ke které mám silný vztah. Letošní rok byl pro nás plný změn. Budovali jsme nové vedení a posilovali týmy. Jsem hrdá na to, jak pevně dnes skupina stojí. Do nového roku vstupujeme s posíleným týmem lidí, které jsem si osobně vybrala a kterým věřím. Mají energii a chuť posouvat věci dál. Jsem přesvědčena, že společně dokážeme opravdu hodně,“ říká Jana Thomas Cílková, nastupující generální ředitelka EUC.
Vedení firmy přebírá Jana Thomas Cílková od Jana Blaško. „Janu znám dlouhá léta a velmi si jí vážím. Lidsky i profesně. Viděl jsem v přímém přenosu, jak zvládla zásadní změny a důležité akvizice. A taky jak dokáže motivovat lidi. Firmu jí předávám s naprostým klidem a důvěrou. Jsem přesvědčen, že ji povede s energií a vizí, kterou si tato skupina zaslouží,“ komentuje Jan Blaško, současný předseda představenstva EUC a investor.
Jmenování Jany Thomas Cílkové potvrzuje ambici EUC dále posilovat svou roli lídra moderní ambulantní péče.
České zdravotnictví čekají zásadní výzvy. Stárnutí populace a rychlý nárůst chronických onemocnění. EUC jako největší poskytovatel ambulantní péče vnímá svou klíčovou roli a chce se aktivně podílet na potřebných změnách. V říjnu 2026 se proto stala skupina EUC jedním ze zakládajících členů Asociace soukromých poskytovatelů zdravotních služeb, která sdružuje přední hráče a usiluje o formování moderní zdravotní politiky v Česku.