Hybridní útok na ukrajinské letadlo v Německu štěpí vztahy. Moskva hrozí odvetou za konec Ruského domu
- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil německá obvinění z podílu Moskvy na dronovém útoku v Lipsku a následné uzavření ruských diplomatických uzlů za v podstatě „začátek skutečné války“.
Německé úřady přisuzují srpnový nález dronu s výbušninou u ukrajinského letadla ruským agentům v rámci hybridní války, na což Berlin reagoval vyhoštěním a uzavřením Ruského domu.
Lavrov ostře napadl i německého kancléře Friedricha Merze za plány na posílení armády, přičemž rétoriku Berlína přirovnal k nacismu a přípravám na druhou světovou válku.
Obvinění ze strany západních zemí, že se Moskva podílela na dronovém incidentu v Lipsku, jsou v podstatě začátkem skutečné války, prohlásil podle agentury Interfax ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Německá vláda srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle přičítá Rusku, které to popírá. Zaměstnanec letiště poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil 4. srpna dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou.
„Našli nějaký dron. Tvrdili, že se jednalo o ruský dron, ale nikdo se to neobtěžoval vyšetřit. To je v podstatě začátek skutečné války,“ řekl Lavrov v rozhovoru s ruskými médii.
Německo v reakci na letištní incident rozhodlo mimo jiné o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně. Podle kritiků totiž dlouho nesloužil umělcům, ale špionům.
Lavrov v rozhovoru na tyto kroky reagoval. „Pamatuji si, že před začátkem druhé světové války, nebo spíše velké vlastenecké války, Němci rovněž zavírali své diplomatické mise,“ prohlásil šéf ruské diplomacie. Lavrov už dříve oznámil, že Moskva na opatření Berlína hodlá odpovědět uzavřením Goetheho institutů v Rusku.
Vymezení vůči Merzovi
Ruský ministr zahraničí se také ostře vymezil proti německému kancléři Friedrichu Merzovi. „Všechna ta Merzova prohlášení o tom, že z Německa opět udělá největší vojenskou mocnost Evropy, se uvádějí do praxe. V podstatě nám vyhlašuje válku,“ řekl Lavrov. „Ukázalo se, že právě tyto metastázy nacismu začínají vyvěrat na povrch. Jedná se o nebezpečný jev. Věřím, že ruské vedení z toho vyvodí příslušné závěry,“ dodal.
Německé úřady útok v Lipsku označují za součást ruských hybridních operací. Útok podle německého ministerstva vnitra provedli naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány. Moskva odpovědnost odmítá.