Vladimir Putin: Naše zájmy hodláme bránit všemi prostředky | E15.cz

Rusko dává přednost mírovým mechanismům, v případě potřeby je ale připraveno bránit své zájmy všemi dostupnými prostředky, prohlásil podle agentury TASS na jednání ruské rady pro lidská práva prezident Vladimir Putin. Další vlna mobilizace podle něj zatím není potřeba, protože do „zóny speciální operace“, tedy do bojů na Ukrajinu, byla zatím vyslána jen asi polovina z přibližně 300 tisíc v Rusku mobilizovaných mužů.

„Budeme se orientovat především na mírové prostředky. Ale pokud nám nic jiného nezbyde, budeme se bránit všemi prostředky, které máme k dispozici,“ uvedl Putin na úvod jednání rady pro lidská práva.

Ruský prezident se dnes také pokoušel rozptýlit obavy ohledně toho, že v Rusku hrozí další vlna mobilizace a že ruští vojáci nasazení na Ukrajině hromadně opouštějí bojové pozice.

Putin sice podle agentury Reuters připustil, že z „operace“, jak Kreml svou už od února trvající agresivní válku vůči sousední zemi označuje, se může stát dlouhý proces, na Ukrajinu ale podle něj bylo vysláno zatím jen okolo 150 tisíc mobilizovaných. Ostatní jsou prý zatím v „rezervě“ a procházejí výcvikem v Rusku.

Podle ruského prezidenta prý navíc není pravda, že by ruští vojáci na Ukrajině hromadně dezertovali. Vojáci se naopak podle něj dobrovolně vrací do bojů poté, co se zotaví ze zranění.