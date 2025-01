Počet zabitých a raněných severokorejských vojáků nasazených do boje proti Ukrajině pravděpodobně přesáhl 3000. Uvedl to v pondělí podle agentury Reuters jihokorejský zákonodárce s odkazem na informace, které mu sdělila jihokorejská tajná služba NIS. Podle agentury AFP poslanec I Son-kwon novinářům také řekl, že severokorejští vojáci jsou patrně nabádáni, aby raději spáchali sebevraždu, než aby padli do zajetí.

„Poznámky nalezené u mrtvých vojáků naznačují, že severokorejské úřady na ně vyvíjely nátlak, aby spáchali sebevraždu,“ řekl I. Sebevraždu údajně mají spáchat například například tím, že se před hrozícím zajetím vyhodí do vzduchu.

NIS už v neděli potvrdila informace ukrajinských představitelů, že ukrajinská armáda v bojích v ruské Kurské oblasti zajala dva severokorejské vojáky. Podle agentury Jonhap během výslechu jeden z nich vypověděl, že nevěděl o tom, že je posílají do zóny konfliktu, a domníval se, že jde jen o výcvik.

VIDEO: Výslech zadržených severokorejských vojáků na Ukrajině

Výslech zadržených severokorejských vojáků na Ukrajině • reprofoto X Volodymyr Zelenskyj

Jihokorejská agentura Jonhap s odvoláním na NIS uvedla, že zajatí vojáci neprojevili zájem dostat se do Jižní Koreje, ačkoli Soul by s Ukrajinou byl ochoten ve věci spolupracovat, pokud by o to byl požádán.

Ukrajinská armáda loni v srpnu překvapivě pronikla do Kurské oblasti a obsadila tam několik stovek kilometrů čtverečních ruského území. Ruské ozbrojené síly se s podporou asi 12 tisíc severokorejských vojáků snaží Ukrajince z tohoto regionu vytlačit.

Tento voják také mluvil o tom, že severokorejské jednotky bojující po boku Rusů v Kurské oblasti utrpěly „významné ztráty“. Jeden ze zajatců z KLDR podle ruskojazyčného servisu BBC uvedl, že než padl do ukrajinského zajetí, byl čtyři až pět dnů bez vody a jídla.

O zajetí dvou severokorejských vojáků nasazených do bojů v Kurské oblasti informoval v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a další ukrajinští představitelé. Agentura DPA připomíná, že to nebyla první zpráva o zajatých Severokorejcích. Nicméně dosud vždy podle ukrajinských činitelů krátce po zajetí umírali na následky zranění utrpěných v boji. Tito dva zajatci jsou sice také zranění, ale jsou schopni vypovídat. Podle Kyjeva jsou v péči ukrajinských lékařů.

Podle mezinárodního humanitárního práva je zakázáno veřejně ukazovat válečné zajatce. Červený kříž uvádí, že je možné o nich veřejně informovat, nesmí být ovšem prozrazena jejich identita.