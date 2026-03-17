Děravá jako ementál. Protivzdušnou obranu chce vláda posilovat, armádě ale škrtá peníze
- Ministr obrany Zůna už dokončil koncepci protivzdušné obrany, brzy by ji podle něj měla projednat vláda.
- Armáda odhaduje investice do nákupu systémů na desítky miliard korun.
- Vojsko už zařadilo do výzbroje první ze čtyř nových izraelských kompletů Spyder.
Pokud by na Česko směřovalo více nepřátelských letadel, raket a dronů, jen obtížně a po omezenou dobu by se jim dokázalo bránit. S výjimkou sedmi zemí vlastnících americké systémy Patriot na tom zbylí členové Evropské unie nejsou o moc lépe a usilují o zlepšení svých schopností. I současný premiér Andrej Babiš ještě jako opoziční předák mnohokrát horoval pro nákup patriotů.
O posilování protivzdušné a také protidronové obrany se píše v programovém prohlášení současné vlády. Není však jasné, kde chce potřebné desítky miliard korun vzít. Koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů zatím škrtá vojsku peníze a za maximum možného považuje výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP. Do tohoto čísla navíc započítává prostředky dalších rezortů, například na dálnice či mimoúrovňové křižovatky.
Nejsou peníze, tvrdí vláda
„Nejsme jako předchozí Fialova vláda a nebudeme čtyři roky mluvit o válce na Ukrajině, ale o České republice. Až budeme mít hotový audit na ministerstvu obrany, začneme znovu masivně investovat do věcí, které mají smysl,“ prohlásil začátkem měsíce v narážce na protivzdušnou obranu Babiš.
Když se ale šéf rezortu obrany Jaromír Zůna (za SPD) opatrně zmíní o každoročním růstu rozpočtu, aby se postupně přiblížil k NATO požadovaným 3,5 procenta HDP, okamžitě se ozve předseda strany Tomio Okamura. „Teď nejsou peníze na to, aby v roce 2027 a 2028 rostly výdaje na obranu nad dvě procenta,“ řekl minulou neděli v pořadu Partie. Ani ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nechce výraznější přilepšení armádě slibovat.
Minimálně desítky miliard
V interní kalkulaci Generálního štábu Armády ČR určené stávající vládě se uvádí, že posílení protivzdušné a protidronové obrany by stálo vyšší desítky miliard korun. Dokument také upozorňuje, že v případě stagnace prostředků na úrovni dvou procent HDP budou problémy se splácením už objednaných nových bojových vozidel pěchoty a tanků Leopard, jimiž má být vyzbrojena těžká mechanizovaná brigáda. Ta má sloužit především k ochraně českého územního teritoria.
Odhad týkající se vzdušného prostoru je spíše minimalistický. S výjimkou bezpilotních prostředků nepočítá s kompletní vícevrstvou ochranou až po stratosféru. Kdyby kabinet vybral zmíněné patrioty v dostatečném počtu a se zásobami munice alespoň na 30 dnů, jak žádá NATO, akvizice by podle propočtů amerického think-tanku Center for Strategic and International Studies dosáhla nižších stovek miliard korun.
Patriot sestřelí až sto kilometrů vzdálený, avšak pomaleji letící cíl. U řízených střel má dosah v řádu desítek kilometrů, menší balistické rakety zasahuje až v poslední fázi letu a na ty velké mezikontinentální už nedosáhne. Ty dokážou eliminovat americké systémy THAAD nebo evropské IRIS-T a SAMP-T. Výroba těchto složitých zbraní i s municí trvá několik let. Například THAAD aktuálně nemají v dostatečném množství ani Spojené státy, které je z důvodu íránské války stahují z Jižní Koreje.
Zůna už podle svých slov schválil Koncepci protivzdušné obrany státu, brzy by ji měla projednat vláda. „Prioritně se zaměříme na ochranu území, vzdušného prostoru, kritické infrastruktury a obyvatelstva,“ uvedl.
Zkoušky izraelských střel
V současnosti nejúčinnějšími prostředky české armády například na ochranu jaderných elektráren jsou nadzvukové letouny Gripen se střelami Amraam. Ve výzbroji jsou také přenosné systémy velmi krátkého dosahu RBS-70 a už delší dobu muzeální protiletadlové komplety KUB z bývalého SSSR.
Loni začalo vojsko testovat izraelské systémy Spyder objednané v roce 2021, ze čtyř baterií byla zatím dodána jedna. Ta už je připravena k plnému operačnímu nasazení. Standardní munice spyderů má účinný dosah 25 kilometrů. Spolu se servisem na dvacet let Česko za komplety zaplatí přes 37 miliard korun.
Minulá vláda v roce 2023 rozhodla o dodatečném pořízení desítek speciálních střel pro spydery s názvem Derby, které jsou schopné zásahu až do vzdálenosti 80 kilometrů. Zakázka má hodnotu 3,4 miliardy korun, v plánu je nákup dalších kusů za 12 miliard.