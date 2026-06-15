Aktualizováno: Po Trumpově dohodě spadly akcie ČEZ. Ožil ale zbídačený bitcoin, dál silně roste SpaceX
- Oznámení dohody mezi USA a Íránem snížilo napětí na trzích
- Akcie energetických firem typu ČEZ, BP nebo TotalEnergies ale oslabily
- Daří se naopak bitcoinu, burzovnímu nováčku SpaceX i indexům.
Dosažení křehké mírové dohody mezi USA a Íránem je dárkem k 80. narozeninám Donalda Trumpa a výhledově i řidičům. Termínované kontrakty na srpnové dodávky ropy Brent vzápětí klesly o téměř 4,5 procenta na 83,5 dolaru a cena plynu pro evropský trh ztratila téměř šest procent na 44 eur za megawatthodinu.
Uvolnění napětí na energetických trzích ale srazilo akcie oborových firem včetně tuzemského ČEZ. Tržní hodnota energetického kolosu se během dopoledne propadla nejvýrazněji od ledna. Oproti páteční ceně ztrácely akcie zkraje obchodování až sedm procent. Spadly pod 1200 korun, následně ale část ztrát umazaly a uzavřely na 1210 korunách. Pětiprocentní pokles zaznamenaly například i akcie kolosu TotalEnergies.
Evropské akcie na rekordu
„Otevření Hormuzského průlivu není pro energetický sektor dobrou zprávou. Akcie ČEZ však padají hlouběji než třeba srovnatelné akcie RWE nebo Fortumu,“ glosoval před poledne na síti X ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „V jednu chvíli se ale sedmiprocentní propad rozhodně nedal vysvětlit reakcí energetického sektoru na ‚dohodu‘,“ nesouhlasí makléř Fio banky Pavel Hadroušek.
Turbulentní dění kolem akcie přilákalo masivní zájem investorů. Pondělní objem obchodů s akcií ČEZ dosáhl skoro dvou miliard, tedy násobek obvyklých denních hodnot.
Zbytku trhů však dosažení dohody svědčí. Akciové indexy v Evropě i v Asii zahájily týden výrazným růstem. Panevropský STOXX Europe 600 si krátce po zahájení obchodování připisoval více než procento. Překročil tak hranici 640 bodů a dostal se na svůj historický rekord, následně část zisků ale odevzdal. Dařilo se i japonským cenným papírům. Index tokijské akciové burzy Nikkei 225 přes noc posílil téměř o pět procent a poprvé uzavřel nad hranicí 69 tisíc bodů.
Dobrá zpráva pro bitcoin a krypto
Oznámení dohody okamžitě poslalo vzhůru i kurz bitcoinu, letos jinak výnosově bité kryptoměny. Během posledních pěti dnů ale kurz poskočil o téměř deset procent z 60 na 66 tisíc dolarů.
Už v noci bitcoin rostl o více než dvě procenta. Druhá největší digitální mince ether posílila dokonce o téměř deset procent v mezidenním srovnání. Virtuální měny obecně fungují jako nejlikvidnější aktivum, které mimořádně citlivě reaguje na nejistoty v globální ekonomice, respektive na jejich nynější umenšení. Velcí investoři vnímají bitcoin, podobně jako ostatní kryptoměny, jako rizikový druh investice, odkud se peníze v případě turbulencí vybírají nejdříve.
Jejich optimistické naladění se promítá i do obchodování s americkými akciemi. Index S&P 500 roste o téměř dvě procenta, technologický Nasdaq dokonce o tři. V silném růstu pokračují také akcie společnosti SpaceX, která vstoupila na burzu v pátek. Během pondělí jejich kurz posiluje o osm procent.
Zrádné detaily?
„Také u našich korporátních klientů cítím opatrný optimismus. Spíše však opatrnost než optimismus,“ upozorňuje ve vysílání CNBC partnerka britské konzultační společnosti Control Risks Angela Manciniová. „Ďábel se skrývá v detailu. Nikdo nebere nic jako dané, dokud opravdu nedojde k podpisu dohody.“ Zástupci Íránu a USA mají text memoranda podepsat v pátek ve Švýcarsku.
Teherán krátce před oznámením dosažení předběžné dohody se Spojenými státy doplnil do textu memoranda ustanovení o vybírání poplatků za námořní služby. S odvoláním na informovaný zdroj to podle AFP napsala íránská agentura Fars. Svobodnou plavbu Hormuzským průlivem bez výběru mýta přitom při oznámení dohody v noci na dnešek výslovně zmínil americký prezident Donald Trump.