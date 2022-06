HIMARS vyzbrojí Ukrajinu. USA pošlou pokročilé raketomety | E15.cz

USA dodají Ukrajině pokročilejší raketové systémy a munici, které jí umožní provádět přesnější údery na klíčové cíle na Ukrajině. V příspěvku pro deník The New York Times to uvedl americký prezident Joe Biden. Prezident zároveň zdůraznil, že USA nepodporují Ukrajinu v tom, aby prováděla útoky na cíle vně svých hranic. Nejmenovaný představitel Bidenovy administrativy vzápětí podle zahraničních agentur upřesnil, že Spojené státy pošlou Ukrajině raketomety HIMARS.

Šéf Bílého domu podtrhl, že USA nechtějí konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem, přestože se hodlají nadále podílet na posilování východního křídla NATO. Spojené státy také nebudou usilovat o svržení ruského prezidenta Vladimira Putina, který na konci února rozpoutal válku na Ukrajině.

Už v pondělí Biden řekl, že USA neposkytnou Ukrajině žádné raketové systémy, které by jí umožnily provést útoky na ruském území. Jakýkoli zbraňový systém ale může dosáhnout do Ruska, pokud je umístěn dostatečně blízko u hranic.

Salvové raketomety HIMARS, které Washington dodá Kyjevu, mají dosah asi 80 kilometrů, řekl novinářům nejmenovaný činitel z Bílého domu. Nepůjde tedy o systémy s velmi dlouhým dosahem, které mají USA rovněž k dispozici.

Ukrajina má už nyní americké houfnice M777. Ty mají sice větší delší dostřel než ruská děla, ale Rusko disponuje raketomety Smerč, schopnými pálit až na vyšší desítky kilometrů, i když s menší přesností než houfnice.

Bidenova administrativa zdůrazňuje, že cílem je poskytnout Ukrajině prostředky k sebeobraně, nikoli k útoku na Rusko. Proto Ukrajina dostane HIMARS vybavený jenom raketami kratšího doletu, i když systém může být použit i pro rakety s doletem až 300 kilometrů.

USA oficiálně novou zbrojní pomoc Ukrajině oznámí dnes. Zahrne podle stanice CNN průzkumné radary, další protitankové střely Javelin, zbraně použitelné proti obrněné technice, dělostřelecké náboje, vrtulníky, taktická vozidla a náhradní díly, aby Ukrajinci mohli techniku udržet v provozu.

CNN připomíná, že se v USA několik týdnů debatovalo o tom, zda Ukrajině poskytnout pokročilé raketové systémy, protože by tak ukrajinská armáda získala možnost delšího dostřelu, než jaký má nyní. Mohla by pak ale zasáhnout i ruské území. V úterý američtí zástupci oznámili, že USA nebudou Ukrajinu povzbuzovat k útokům mimo její hranice a nebudou jí poskytovat nic, co by jí to umožnilo.

Washington od Ukrajinců podle CNN získal ujištění, že poskytnutá technika nebude použita k útokům na cíle v Rusku. Podle vývoje konfliktu hodlají USA svou pomoc přizpůsobovat ukrajinským potřebám.