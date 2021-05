Česko na seznamu nepřátel Ruska. A Miloš Zeman opět útočí, lže a uráží | E15.cz

Miloš Zeman je taková strašně zvláštní a neuvěřitelně zajímavá figurka. Je absolutně nepochopitelné to množství debat, které s ním každý měsíc média podnikají. Nebo spíš fakt, že jsou ochotna svého redaktora vyslat do Lán, což je srovnatelné s válečnou zónou na Blízkém východě.

Je to ale zaručený zlatý důl, protože Miloš vždycky plácne nějaký bonmot, nějakou lež a nějaký komentář k aktuálním událostem, kterým se národ může smát ještě do dalšího dílu hororu z Lán. Co to bylo tentokrát, se podívejte v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Už už to vypadalo, že je případ Vrbětice za námi, ale Miloš to na Frekvenci 1 zase rozbalil jako vánoční dárek, nebo spíš jako měsíc starou mrtvolu, a začal se v tom nimrat. Přišel s novou vyšetřovací verzí a zase vykládal kraviny o dalších událostech kolem této kauzy. A ještě zvládal s kadencí kulometu urážet novináře.