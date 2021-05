Hlasování o vyslovení nedůvěry? Babiš protestuje, vláda přece všechno zvládá | E15.cz

Opozice chce na mimořádné schůzi otestovat, jakou má vláda podporu. Hlasování o důvěře se zdá být na spadnutí. Co na to velký kormidelník? Babišova obrana je, že přece pandemii zvládají skvěle! Což je pravda, pokud si odmyslíte posledních 14 měsíců a 30 tisíc mrtvých.

Z nějakého podivného důvodu to však náš premiér považuje za vizitku svého úspěchu! Nicméně i přes to všechno, co se tu poslední měsíce děje, není vůbec nic jisté. Protože na vyslovení nedůvěry vládě jsou potřeba i hlasy komunistů, a to není úplně ta nejspolehlivější parta, pokud vaše agenda nezahrnuje třešňové knedlíky a zabavování majetku.