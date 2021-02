Moudrost pro slovenskou vládu a nám? Biohazard zóny | E15.cz

V poslední době se nedá ubránit porovnání situace u nás a na Slovensku – jo, pořád jsme best in covid, a ani naši bratia nás o to nekradú (to by si nejdřív museli zpátky ukrást toho svýho slovenskýho fógla), ale ani oni na tom nejsou nějak extra růžově. Ráno vláda zavřela tři okresy jako biohazard zóny. Něco podobného asi opomněli na Slovensku, protože jim z bůhvíjaké nory vylezla křesťanská fanatička a začala ze sociálních sítí žehnat své krajině včetně vlády a premiéra. Tak to by se u nás určitě nestalo.