Nejčastější suvenýr od moře? Mutace delta! A může se zase začít | E15.cz

Je to sotva pár dní, kdy se objevil první případ, ale čísla už nám jdou zase nahoru a ne, že bychom chtěli ukazovat prstem, ale chceme. Můžete za to vy mladí, neočkovaní!

Máme už tři miliony plně vakcinovaných občanů, valná většina z nich ale pamatuje ještě Marii Terezii nebo přinejmenšim Husáka. A ty na párty jen tak nepotkáte, že jo? Tak honem koukněte na Události Luďka Staňka na Mall.tv a pak šupem na očkování!

Kdyby se vám už stýskalo, tak si zítra můžete pustit i tiskovku po jednání vlády, kde si poslechnete, co se nám zase bude zakazovat. Andrejko tam nebude, ale on není povolaná osoba (a proto tam taky u pultíku na tiskovkách harašil rok a půl) a musí to říct Adam Vojtěch. Tak přece si Babiš nebude kazit před volbama karmu, ne?