Premiérova práce s penězi. Úspěšně sbírá další „Best in“ medaile | E15.cz

Dnešní díl je plný kocoviny moderátora a Andreje Babiše. A výjimečně to první nesouvisí s tím druhým.

Ano, rozhodli jsme se tentokráte podívat se na Andreje Babiše důkladně. Nejprve na jeho práci s rozpočtem. A s penězi obecně. V tomto směru jsme se dokonce rozhodli udělit mu něco medailí. Ano, Andrej Babiš od nás něco dostal – a tím nemyslíme hned to, že jsme mu z daní zaplatili výrobní linku na toastový chleba. Klikněte a uvidíte sami.

A pak je tu ještě taková věc, drobnost dalo by se říct. A to, že během covidu spousta lidí přijde o práci. A překvapivě to jsou lidé, kteří pracují pro Andreje Babiše. Ale vlastně pro něj ve skutečnosti nepracují. A tím nemyslíme jen Romana Prymulu.