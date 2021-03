Proroctví Prymuly a Blatného do budoucnosti? Slovní mišmaš a nicneříkající poselství | E15.cz

Začíná nám tu přituhovat. Jak jsme to poznali? Ministr zdravotnictví Blatný už začal mluvit jako Andrej Babiš. Je vidět, že se učil přímo u svého mistra, protože sdělení: „Je to něco, co se nějakým způsobem děje,“ je všeříkající.

Nevylepšil to ani svým proroctvím o postupu pandemie. Buď se to zlepší, zhorší, nebo to bude stejný. Tak jo, to by nás nenapadlo. Ještě že možností není více. Více toho ale najdete v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv. A pak jsme tu měli udílení cen. Sošky Českých lvů byly rozdávány takzvaně „na Prymulu“, takže už jde po nezbedných filmařích policie. I my jsme udíleli. Ale ta naše ocenění si poslanec Volný (toho času spíš Zavřený) a další účastníci nedělní demonstrace či Alena Schillerová asi do vitrínky nedají.