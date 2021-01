Urvi vakcínu, dokud můžeš. Jak se dělila kořist mezi úředníky Státního zdravotního ústavu | E15.cz

A ten tisícovku vakcín dostal od ministerstva zdravotnictví. A tak došlo na rezignaci... ne, Babiš ani Blatný to nebyli. Rezignoval Březovský. Ale my jsme v Událostech Luďka Staňka na Mall.TV přišli na jednu věc: Úředníci jsou v tom možná nevinně. Očkovat se mají potřební a v Česku se potřebnými myslí úředníci. S tím máme přece zkušenosti všichni. Bez nich není nic. Velké téma očkování také vyžaduje velký papír. Obří papír. Který dnes držel Andrej Babiš na tiskovce. Máme otázku: Kde to vzal? Jak s tím pracuje? Musí na štafle, aby se podíval, jak je na tom očkovací centrum v Aši?