VIDEO DNE: Scházíte se proto, že jste podobně staré? Konfrontoval reportér premiérky Finska a Nového Zélandu | E15.cz

„Hodně lidí zajímá, jestli se scházíte jen protože jste podobně staré a máte toho hodně společného - vzhledem k tomu, že jste obě v politice - nebo mohou Novozélanďané očekávat více společných dohod,“ zeptal se reportér z novozélandského rádia obou představitelek. Jacinda Ardernová byla nejdřívě otázkou zaskočena, jak je vidět na videu.

Poté se ale zeptala: „Moje otázka zní: ‚Zajímalo by mě, jestli se někdy někdo zeptal Baracka Obamy a Johna Keye, jestli se potkali, protože byli podobného věku‘,“ řekla. „Máme samozřejmě vyšší podíl mužů v politice, to je realita,“ řekl Ardernová. „Ale to, že se potkají dvě ženy, není jen kvůli jejich pohlaví.“

„Scházíme se, protože jsme obě premiérky,“ doplnila jí Marinová. „Máme sice hodně společného, ale také je tu spousta věcí, které spolu můžeme dokázat,“ dodala.

Ardernová a Marinová zdůraznily stávající a potenciální partnerství mezi oběma zeměmi jako hlavní důvod jejich setkání.

Jacinda Ardernová, která je předsedkyní vlády Nového Zélandu od roku 2017, hostila ve středu v Aucklandu Sannu Marinovou, premiérku Finska. Předsedkyně vlád ve společném prohlášení uvedly, že diskutovaly o ukrajinské suverenitě, klimatické krizi a jejich obavách o ženy a dívky v Íránu.