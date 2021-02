Zdravotníci bez odměn, očkovací místa bez vakcín, nemocnice plné. Teď se teprv lidi začnou chovat zodpovědně! | E15.cz

Babiš a Blatný si berou zdravotníky do úst častěji než Halina Pawlowská dortíčky, ale když je mají řádně ocenit, tak peníze nejsou a budou (možná) až v červnu. Do toho nám tu dochází očkovací vakcíny i lůžka v nemocnicích a sportovci na místo, aby šli příkladem, si opatřeními vytírají zadnici, a ještě se tím veřejně chlubí. A co na to naše vláda? Ta se rozhodla, že v téhle kombinaci smrtících faktorů otevře obchody, protože to je přesně to, co lidi motivuje k tomu, aby se konečně začali chovat slušně a zodpovědně.