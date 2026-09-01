Chci být premiérem, ODS chybí výkon, Spolu je jen koalice proti Babišovi, tvrdí hejtman Kuba
- Nové hnutí Naše Česko staví kandidátky ve více než 140 obcích, v senátních volbách chce získat vlastní klub.
- Koalice Spolu podle jihočeského hejtmana nemá dlouhodobou budoucnost, protože staví pouze na vymezení vůči Andreji Babišovi.
- Spolupráci s ANO na regionální úrovni si Kuba umí představit, ohledně celostátní politiky nechce zatím předvídat.
Hnutí Naše Česko se v průzkumech pohybuje kolem tří až čtyř procent, zatím by se do sněmovny nedostalo. Podle jeho zakladatele Martina Kuby jde ale o dlouhodobý projekt, který buduje postupně. V nadcházejících komunálních a senátních volbách usiluje o ustavení vlastního senátního klubu. Jeho kandidáti bojují o úspěch ve více než 140 obcích a městech. Kuba má však pro celostátní politiku vysoké cíle. „Přišlo by mi pokrytecké říkat, že mi stačí pět procent a k někomu se přifaříme. Pokud chcete měnit republiku, musíte mít ambici získat pětadvacet nebo třicet procent a být připraven převzít funkci premiéra,“ prohlašuje hejtman v rozhovoru v pořadu FLOW. Spolupráci s SPD a hnutím Stačilo! vylučuje, na komunální úrovni s ANO problém nemá. V té celostátní nechce předjímat, ale dle svých slov se v mnoha tématech shoduje například s ministrem Karlem Havlíčkem.
Penzijní reforma bez náboru selže
Zásadní výzvou pro Česko je podle Kuby stárnutí populace a nedotažená penzijní reforma. Bez automatického zapojení všech pracovníků do fondů hned po jejich nástupu do zaměstnání podle něj systém zkrachuje. „Pokud vláda nezavede automatický nábor jako v Polsku nebo Německu, bude ten systém extrémně drahý a vstoupí do něj málo lidí. Zároveň tím ztrácíme možnost investovat české peníze do české infrastruktury a bydlení namísto posílání kapitálu do zahraničních fondů,“ vysvětluje v rozhovoru.
ODS nemá výkon
Kuba se v rozhovoru vrací i ke svému odchodu z ODS, kde byl 22 let členem. Myšlenka v něm prý zrála dlouho, i proto, že strana podle něj ztratila schopnost doručovat reálné výsledky a výkon. Podle Kuby strana uvízla ve zkostnatělé stranické struktuře. Projekt koalice SPOLU pak vyčerpal svou původní myšlenku. „Stáhlo se to jen na to, že neumíme sami porazit Babiše. Ale stát nemůže fungovat jen na tom, že jste někoho porazili. Voliči byli zklamaní ze zoufalého nevýkonu a neschopnosti rozhýbat zemi,“ kritizuje směřování vládní koalice.
Proč chce hnutí Naše Česko vybírat nové politické talenty pomocí speciální poroty? A jaký je o vstup zájem? Jaké má Kuba vztahy nyní s vedením ODS, které například v Jihočeském kraji vysál třetinu členů? A jak politik zvládá dvoufázový trénink na triatlonové závody? Podívejte se na celý rozhovor FLOW ve videu v článku, který vedla Veronika Jonášová.