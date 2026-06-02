ČEZ sestavil tým pro vznik nové dceřiné firmy. Připraví ocenění klíčových aktiv
- V energetické skupině ČEZ vznikl projektový tým, který má na starost kroky související s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na obchod a distribuci.
- Zároveň se připravují podklady a jednání s ratingovými agenturami.
- Vedle toho začne oceňování společností jako ČEZ Distribuce, Czech Gas Networks, ČEZ Prodej, ČEZ ESCO a Elevion Group, uvedl to v úterý mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
Proces vzniku nové dceřiné společnosti schválila v pondělí valná hromada skupiny. Představenstvo ČEZ tam akcionářům sdělilo, že následně začne uskutečňovat potřebné kroky.
Znalecké ocenění stanoví tržní hodnotu firem, které by měly být do nově vzniklé dceřiné společnosti vloženy. To by se podle Kříže mělo uskutečnit do konce prvního čtvrtletí příštího roku. Na jednotlivých krocích se ale bude pracovat již dříve a postupně.
Oceňovat by se měly společnosti ČEZ Distribuce, Czech Gas Networks, ČEZ Prodej, ČEZ ESCO, Elevion a také tradingové, tedy obchodní aktivity. V případě tradingu ale musí nejdříve nastat vyčlenění do samotné dceřiné firmy, aby mohly být určeny.
Tržní hodnota aktiv
Účetní hodnota aktiv ČEZ Distribuce momentálně činí 110 miliard korun, podílu GasNet 11 miliard korun, ČEZ Prodej devět miliard korun, ČEZ ESCO 15 miliard korun a Elevion Group 16 miliard korun. Zástupci představenstva ale na pondělní valné hromadě uvedli, že pro účely vkladu společností do nového podniku bude třeba určit jejich tržní hodnotu.
Vznik nové společnosti stvrdilo více než 90 procent přítomných hlasů na valné hromadě. Stát v současnosti ve skupině drží zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Podle analytiků se jedná o zásadní krok pro připravované zestátnění energetické skupiny.
Zestátnění společnosti je jedním z deklarovaných cílů současné vlády, která ho odůvodňuje potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že kabinet chce proces plného ovládnutí ČEZ stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029.
Společnost ČEZ v loňském roce vydělala 27,4 miliardy korun. Čistý zisk společnosti meziročně klesl o 1,7 miliardy korun, tedy 5,8 procenta. Provozní zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) loni činil 137 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o přibližně 400 milionů korun. Provozní výnosy meziročně klesly o tři procenta na 333,4 miliardy Kč.