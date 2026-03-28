Éra levných hypoték skončila, úvěr do šesti procent je dobrý, říká šéf Monety Spurný
- Generální ředitel Monety Tomáš Spurný v pořadu FLOW navrhuje zavedení stoprocentních hypoték se státní garancí a splatností až 40 let jako součást řešení dostupnosti bydlení pro mladé.
- Sazby kolem dvou procent byly dle něj anomálií, na kterou musí trh zapomenout.
- Praha by dle něj měla využít své peníze k výstavbě bytů namísto investic do cyklostezek.
Generální ředitel Moneta Money Bank Tomáš Spurný v pořadu FLOW mimo jiné otevřeně mluví o tom, proč se české nemovitosti staly nedostupnými a jak by mohlo vypadat řešení. Například Praha by se podle něj měla soustředit na stavbu nových bytů, nikoli na cyklostezky. „Praha hospodaří s přebytkem. Místo cyklostezek by měla stavět bydlení,“ říká bankéř.
Stoprocentní hypotéka a garance státu
Bydlení v Praze se stalo dle jeho slov nedostižným luxusem pro většinu lidí. Spurný zdůraznil, že pro rodinu s průměrným příjmem je dnes desetimilionová hypotéka matematickou nemožností. Jako řešení navrhuje stoprocentní hypotéky s garancí státu, který by tak měl umožnit mladým financovat vlastnictví bytu bez nutnosti mít část ceny v hotovosti.
„Stát by bance garantoval část úvěru po dobu prvních deseti let a splatnost by mohla být třeba čtyřicet let, aby měsíční zátěž nepoložila rodinný rozpočet,“ navrhuje řešení Spurný ve FLOW s tím, že podobný model již funguje i v zahraničí – například v sousedním Rakousku.
Zapomeňte na hypotéky za dvě procenta
Debata o hypotékách v Česku je podle šéfa Monety pokřivená minulostí levných peněz. „Éra, kdy jste dostali hypotéku za dvě procenta, je nenávratně pryč. Za třicet let mé praxe platí, že hypotéka pod šest procent je dobrá hypotéka. Lidé si zvykli na extrémně nízké hladiny, ale současných 4,5 procenta je naprosto normální stav,“ vysvětluje v rozhovoru.
Bydlení dle něj může výrazně zdražit také aktuální konflikt na Blízkém východě. „Pokud zůstane Hormuzský průplav blokován déle než šest měsíců, ceny ropy mohou vystřelit k hranici dvě stě dolarů za barel, a to bude mít další dopady na zdražování bydlení,“ říká v rozhovoru pro pořad FLOW.
Kámen úrazu v celé problematice dostupnosti bydlení tkví však podle Spurného také v tom, že Češi nedostávají za svou práci adekvátně zaplaceno v porovnání s vyspělou Evropou. I proto si většina lidí nemůže z platů na byt ušetřit. S tím dle něj souvisí i depresivní mindset mladých Čechů. Práce v Česku je totiž oproti Německu stále výrazně podhodnocená.
Proč podle něj můžeme mít německé platy do deseti let? Proč jsme, jak říká, lepší? A proč si myslí, že ženy pracují víc než muži?