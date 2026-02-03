Moneta loni ziskem překonala odhad trhu. Navrhuje dividendu přes 11 korun na akcii
- Moneta loni zvýšila čistý zisk o 11,9 procenta na 6,5 miliardy korun a výrazně překonala tržní očekávání.
- Představenstvo navrhuje dividendu 11,5 koruny na akcii, tedy výplatu 90 procent zisku.
- Banka zároveň zlepšila výhled na další roky a do roku 2030 čeká výrazný růst ziskovosti.
Čistý zisk Monety Money Bank za loňský rok meziročně stoupl o 11,9 procenta na 6,5 miliardy korun, o 500 milionů korun překonal tržní výhled zveřejněný loni na konci ledna. Představenstvo navrhuje výplatu dividendy 11,5 koruny na akcii, což představuje 90 procent konsolidovaného čistého zisku za loňský rok. O výplatě navržené dividendy budou akcionáři hlasovat na valné hromadě naplánované na 21. dubna. Neauditované konsolidované finanční výsledky oznámila v úterý banka v tiskové zprávě.
„K tomuto výsledku přispěly jednak provozní výnosy, které vzrostly o 7,8 procenta na 13,9 miliardy korun, dále provozní náklady ve výši 5,8 miliardy korun a také nízké náklady na riziko ve výši 444 milionů korun,“ uvedla banka.
Čistý úrokový výnos vzrostl o 8,8 procenta na 9,7 miliardy korun díky postupnému snižování úrokových sazeb klientských vkladů a vysoké poptávce po úvěrových produktech v průběhu loňského roku. Náklady na financování klientských vkladů klesly loni v prosinci na 1,97 procenta ve srovnání s 2,16 procenta v prosinci 2024. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 11,1 procenta na 3,4 miliardy korun. K tomu podle banky přispěly především nižší náklady na poplatky, růst provizí z distribuce produktů třetích stran i vyšší poplatky za penále.
Provozní náklady vzrostly o dvě procenta. „Takový výsledek odpovídá očekávání a je i mírně pod tržním výhledem,“ podotkla banka. Náklady na zaměstnance kvůli zvyšování mezd meziročně stouply o 3,9 procenta na 2,8 miliardy korun. Správní náklady se zvýšily o 5,9 procenta na 1,6 miliardy korun. Naopak náklady na odpisy majetku klesly o 5,1 procenta na 1,2 miliardy korun a regulatorní poplatky se meziročně snížily o 9,7 procenta na 195 milionů korun.
Celková bilanční suma se zvýšila o 1,9 procenta na 505 miliard korun, k tomu podle banky přispěl jak růst klientských vkladů, tak i úvěrového portfolia. Celkové portfolio úvěrů, zahrnující jak retailový, tak i komerční segment, vzrostlo o 5,8 procenta na 292 miliard korun. Vklady klientů stouply o 2,5 procenta na 440 miliard korun. Vklady retailových klientů se zvýšily o 2,2 procenta na 331 miliard korun a vklady komerčních klientů vzrostly o 3,3 procenta na 109 miliard korun.
Vedení skupiny Moneta dnes také zveřejnilo nový střednědobý výhled na období 2026 až 2030, ve kterém očekává dosažení kumulovaného čistého zisku minimálně 37,1 miliardy korun. Pro letošní rok očekává čistý zisk 6,6 miliardy korun, pro příští rok sedm miliard a pro rok 2030 8,3 miliardy korun. „Nový tržní výhled představuje zvýšení ziskovosti o 39,1 procenta v porovnání s částkou kumulovaného čistého zisku v období předchozích pěti let 2021 až 2025. Zároveň vedení skupiny Moneta i nadále usiluje o zachování dividendového výplatního poměru na úrovni 90 procent,“ uvedla banka.
Počet klientů zůstal ke konci loňského roku stabilní na úrovni 1,6 milionu.
Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Jejím největším akcionářem je finanční skupina PPF. Dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl.