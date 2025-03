Změna času by se měla zrušit, tvrdí odborník na světlo Medřický

Nejhorší, co můžete udělat, je usínat u televize, tvrdí odborník na světlo, vynálezce a badatel Hynek Medřický, expert na světlo, kterému se věnuje 30 let své kariéry. Do širokého povědomí vnesl také jako jeden z prvních problematiku působení takzvaného modrého světla, které na nás září z monitorů. V rozhovoru mluvil také o problematice změny času, kterou označil za relikt minulosti.