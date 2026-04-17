Lidi se sem budou jezdit dívat jako na Karlův most, věští Dvoreckému mostu sochař Kintera
- Sochař Krištof Kintera, jehož díla budou součástí Dvoreckého mostu, promění i pumpu Orlen v jeho okolí.
- Místo čerpací stanice vznikne unikátní zázemí s občerstvením, na němž má podle něj spolupracovat síť Ambiente.
- Most se má otevřít veřejnosti v Praze 17. dubna, díla Kintery se budou instalovat a zpřístupňovat postupně.
Sochař Krištof Kintera proměňuje Dvorecký most v Praze v ambiciózní umělecký projekt, který přesahuje samotnou stavbu a zasahuje i její okolí. Vedle instalací přímo na mostě se zaměřil i na nenápadný, ale výrazný prvek – přilehlou čerpací stanici. Tu se rozhodl přetvořit tak, aby esteticky odpovídala celkovému konceptu místa a zapadla do jeho vize mostu jako komplexního, promyšleného prostoru.
Krištof Kintera je podle svých slov perfekcionistou a rád věci dotahuje až do konce. Ambiciózní projekt na Dvoreckém mostě v Praze proto vnímá jako komplexní urbanistický zásah včetně sousední čerpací stanice.
Kintera nechtěl, aby byla u mostu z jeho pohledu ošklivá benzinka, a proto osobně zašel do společnosti Orlen, která ji provozuje. „Já jsem na ty dveře ťukal jenom s tím, jestli by nesundali ty ohavný červenobílý plasty, protože to vypadá hrozně,“ vysvětluje umělec v pořadu FLOW s dodatkem, že jeho přátelé si prý klepali na čelo.
Orlen mu vyhověl
Reakce vedení ho prý překvapila. Jednání s tehdejším ředitelem společnosti Tomaszem Wiatrakem nabralo nečekaný směr. „A vy to chcete zbuřat, nebo přestavět?” ptal se ho prý polský manažer. Kintera podle svých slov na výzvu okamžitě zareagoval s tím, že zbourat je jednoduché a je lepší to přestavět.
Od té doby pracuje na nové koncepci benzinky a projekt nabírá nyní konkrétnější obrysy. Z běžné pumpy má vzniknout designový unikát, který nabídne nejen palivo, ale také občerstvení na vysoké úrovni a zázemí, které organicky zapadne do okolního uměleckého okolí. „Bude to jedinečná, úplně originální pumpa s občerstvením,“ dodává sochař v rozhovoru.
Fasáda ze starých aut, jídlo z Ambiente
Tento plán je podle Kintery součástí jeho pojetí mostu jako takzvaného Gesamtkunstwerku – totálního uměleckého díla, kde se stírá hranice mezi praktickou infrastrukturou a galerií pod širým nebem.
Jak potvrdil umělec v dubnovém rozhovoru pro magazín e15, jeho vizí je fasáda, kterou budou tvořit slisované části aut. Uvedl také, že občerstvení by měla dodat síť Ambiente. Realizace je možná podle něj za rok až dva.
Dvorecký most se má otevřít 17. dubna, Kinterova díla budou instalována a zpřístupňována postupně, pravděpodobně až během podzimu. Kromě soch a plastik na mostě vznikne třeba jukebox nebo lezecká stěna.
