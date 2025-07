Potkat těhotnou bude vzácnost. Prvorodičky stárnou, roste počet matek nad 40 let, říká porodník Krofta

Porodnost padá víc, než prognózy čekaly, a prvorodičky v Česku jsou stále starší. V pražském Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí (ÚPMD) už mají ženy, které rodí poprvé, v průměru 31,6 roku. Roste počet prvorodiček, kterým je nad 40 let. Medicína se stále posouvá, v Podolí zvládají už 13 let unikátní operace ještě nenarozených miminek v děloze matky. Jde často o děti, které by jinak nepřežily.