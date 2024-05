Pokud se vám ráno nechce do práce, sevře se vám žaludek při představě, že vyřizujete další e-mail, případně se začnete vyhýbat kolegům, mohou to být příznaky začínajícího syndromu vyhoření. Jde o závažný problém, který by lidé neměli podceňovat. Podle psychoterapeuta z pražského Motio centra Jana Piskače, který byl hostem pořadu FLOW balance, je jím ohrožená pětina české populace.