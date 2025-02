TOP 09 se ocitla ve volebním roce bez lídra. Předsedkyně strany a její výrazná tvář Markéta Pekarová Adamová oznámila, že nebude kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny ze zdravotních důvodů. Podle ministra Vlastimila Válka je to pro stranu ztráta, sám zatím odmítá říct, zda by měl o funkci předsedy strany zájem.

„Já jsem to věděl, vše jsem s ní osobně konzultoval, navíc jsem lékař. Bylo to pro ni velmi těžké rozhodnutí, ale zdraví je přednější. Je třeba, aby zvolnila a soustředila se víc na sebe. Markéta povede stranu do voleb, sám jsem jí o tom přesvědčil, protože si myslím, že je to správné. Je to silná žena, držím jí palce a jako katolík se ještě můžu i modlit,“ uvedl Válek v rozhovoru.

O novém lídrovi TOP 09 se rozhodne na sněmu v listopadu a to je podle ministra daleko, nechce proto přemýšlet o tom, zda by sám o funkci stál. Válek v rozhovoru zároveň naznačil, že TOP 09 nebude trvat na kandidátce v Praze, kterou měla právě Pekarová Adamová vést.

Jednání s ministrem Lipavským pokročila

Strana chce mít stejně jako u minulých voleb lídry ve dvou krajích a Válek později pro ČTK uvedl, že by preferoval, aby strana vedla kandidátku Spolu v Ústeckém či v Plzeňském kraji. Otázka, kdo povede kandidátku v Praze, zda to bude někdo z TOP 09 nebo z ODS, je podle něj úplně nepodstatná. Musí to podle něj být hlavně silná osobnost a silný zástupce koalice Spolu.

Válek zároveň dodal, že TOP 09 jedná intenzivně i s ministrem zahraničí Janem Lipavským a že tato jednání již pokročila. Podrobnosti ale nechce zatím komentovat.

V rozhovoru ve FLOW se také dozvíte:

Jak moc ztráta silné lídryně Markéty Pekarové Adamové oslabí TOP 09?

Co chce Válek změnit ve zdravotnictví po svém pobytu v nemocnici?

Jak by měla fungovat aktuálně projednávaná možnost připlatit si za lepší lékařskou péči?

Jak chce ministerstvo vyřešit nedostatek praktických lékařů a jak motivovat lidi k tomu, aby chodili na preventivní prohlídky?

Podívejte se na tento díl FLOW, kde jsme vše probrali s ministrem zdravotnictví a vicepremiérem Vlastimilem Válkem.