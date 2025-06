Dostupné bydlení je nejen sociální, ale i ekonomická priorita. Generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon v rozhovoru pro FLOW upozorňuje, že pokud mladí lidé nebudou mít šanci pořídit si vlastní bydlení, ztratí důvěru v ekonomický systém – a s ní i chuť tvořit budoucnost. „Bez investic do dostupného bydlení hrozí stagnace. Stejně jako bez vizí,“ říká. Česko se podle něj příliš bojí změny – a to platí jak pro euro, tak pro inovace nebo strategické projekty.

Dostupné bydlení jako strategický problém

Jedním z klíčových bodů, které Salomon dlouhodobě zdůrazňuje, je dostupnost bydlení. Podle něj nejde jen o sociální otázku, ale o ekonomickou nutnost. „Mladí lidé nemají šanci pořídit si bydlení. A pokud jim systém nepomůže, začne se hroutit jejich důvěra. A s ní i schopnost růst.“

Salomon zároveň připomíná, že Česká spořitelna se rozhodla jít příkladem. K letošnímu roku banka postavila na tisícovku bytů, které chce pronajímat potřebným profesím, jakými jsou například zdravotníci, policisté nebo učitelé. Nájemné by mělo být až dvacet procent pod tržní cenou.

V rozhovoru také kritizuje složitost legislativního prostředí a nedostatečné kapacity na straně veřejné správy. „Pokud nezačneme masivně investovat do výstavby dostupného bydlení, nejen ve velkých městech, čeká nás stagnace.“

Nechceme euro, protože se bojíme pohybu

Salomon otevřeně kritizuje pasivitu českých politiků i společnosti. „Když se podíváte na debatu o přijetí eura, je to pořád jen o strachu. Ne o tom, co by nám mohlo přinést. To je známka toho, že jsme ztratili schopnost představit si lepší budoucnost,“ říká.

Zároveň připomíná, že český bankovní sektor je dlouhodobě stabilní a konzervativní. I díky tomu nemusela Česká národní banka v uplynulých měsících řešit žádné systémové otřesy.

AI v bankovnictví

Umělé inteligence v bankovnictví se Salomon nebojí. „Každá technologická změna přináší disrupci, ale i nové příležitosti. Pokud budeme vzdělávat lidi a umožníme jim změnu, nemusíme se bát.“

AI podle něj změní bankovní sektor zásadně, ale nebude to ze dne na den. „Už dnes máme systémy, které zvládnou klientovi nabídnout řešení přesně na míru. To je budoucnost.“

Co dalšího ve videu uslyšíte:

Proč Salomon považuje českou debatu o euru za zakonzervovanou a defenzivní.

Jak AI promění bankovní sektor – a co to bude znamenat pro klienty i zaměstnance.

Proč Česko potřebuje novou dávku ambicí a odvážných projektů.

Proč se bez dostupného bydlení zastaví celá generace mladých lidí.

Co podle Salomona brzdí inovace – a proč to není jen stát.

Celý rozhovor s Tomášem Salomonem sledujte ve FLOW.