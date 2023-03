Stavba bez prostoru pro chyby. To je hlavní myšlenka iniciativy Smysluplný celek společnosti Heluz | e15.cz

Kvalitní cihly zaručují jistotu a dlouhověkost domu Řada cihel Heluz Family a Family 2in1 má nejlepší tepelně izolačními vlastnosti na trhu. Spojuje se v nich i kombinace dalších vlastností, což jiné typy materiálu nemohou nabídnout. Jedná se totiž o jednovrstvou konstrukci, která nevyžaduje následnou tepelnou izolaci. Zateplování domů dodatečným systémem, neboli ETICS, dává smysl, ale u starších, již postavených budov, kde má své opodstatnění. Nedává ovšem smysl u novostaveb.

Životnost cihel a celého systému je 180 a více let. Nejde totiž jen o to, aby stavby byly energeticky udržitelné a minimalizovaly náklady na provoz, ale i o to, jak stavba bude sloužit v průběhu času. Realitní trh se mění. Pozemků ubývá. a jsou čím dál dražší a čím dál menší. Proto je třeba myslet na možnost následné přístavby do výšky. Cena hrubé stavby domu činí okolo 10 procent celkových nákladů na zhotovení rodinného domu. Zároveň je hrubá stavba – stavební materiál – jediná věc, kterou už nikdy nevyměníte. Vyměníte okna, vyměníte kuchyň, podlahu, i střešní krytinu. Konstrukci ale ne. A přitom právě těchto 10 procent má naprosto zásadní vliv na kvalitu a zdraví domu i v dlouhé budoucnosti.