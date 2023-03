Český inflační vabank. Vysokou hru o potenci portmonek země zatím prohrává, zbývá víra | e15.cz

Běžný víkendový nákup se změnil v nervy drásající zážitek. Co a kolik bude zase dražší? V Česku rostou momentálně ceny rychleji než třeba v Kongu nebo Angole. A ruku na srdce, tam jste nikdy žít nechtěli. A národ se ptá: Zvládne sedmička statečných v České národní bance srazit inflaci ze zhruba sedmnácti procent na pouhá dvě v šibeničním termínu dvanácti měsíců, tak jak stále deklaruje? Anebo je to jenom zbožné přání, či pokus o skupinovou sugesci? A co když se inflace zasekne někde mezi?