Mapa voleb: Jak hlasovali vaši sousedé v krajských městech?
- Všech čtrnáct krajských měst bude mít nové zastupitele.
- Detailní mapa zobrazuje výsledky ve všech volebních okrscích.
V roce 2026 se v Česku uskuteční komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme přehled důležitých informací, mezi které patří termín a čas voleb, specifika komunálních voleb v Praze a dalších velkých městech, volební průzkumy, kandidáti a pravidla hlasování. Nechybí ani informace o tom, jak často se konají komunální volby, jak fungují volby do obecního zastupitelstva a kde sledovat výsledky voleb 2026 online (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu).