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Mapa voleb: Jak hlasovali vaši sousedé v krajských městech?

Liberec, ilustrační foto.

Liberec, ilustrační foto. Zdroj: Profimedia.cz

Aleš Ligas
Aleš Ligas
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  • Všech čtrnáct krajských měst bude mít nové zastupitele. 
  • Detailní mapa zobrazuje výsledky ve všech volebních okrscích.

Jak se volilo v krajských městech?

Mapy ukazují výsledky voleb do zastupitelstev jednotlivých měst jako celku na úrovni volebních okrsků. Nezobrazují výsledky voleb do zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů.

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Komunální volby 2026

V roce 2026 se v Česku uskuteční komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme přehled důležitých informací, mezi které patří termín a čas voleb, specifika komunálních voleb v Praze a dalších velkých městech, volební průzkumy, kandidáti a pravidla hlasování. Nechybí ani informace o tom, jak často se konají komunální volby, jak fungují volby do obecního zastupitelstva a kde sledovat výsledky voleb 2026 online (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu).

Termín voleb

Křížkování

Volba starosty a primátora

Jak kandidovat do zastupitelstva

Voličský průkaz

Volební komise

Komunální volby v Praze

Kandidáti na primátora Prahy

Kde volit podle adresy

Otevírací doba volebních místností

Kandidátky do zastupitelstva

Výsledky komunálních voleb

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