Válka na Ukrajině, hrozby plynoucí z agresivní politiky Putinova Ruska a zároveň možné vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Kombinace těchto faktorů vede Němce ke zcela vážné diskusi o tom, co bylo ještě nedávno naprosto nemyslitelné: Někteří vrcholní němečtí politici i odborníci volají buď po vlastní atomové bombě, nebo alespoň účasti Německa na projektu, jehož výsledkem by bylo cosi na způsob „evropské jaderné pumy“. A to přes všechny očekávané potíže s tímto projektem spojené.

