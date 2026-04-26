Bývalý ministr dluží půl miliardy. Žije v přepychu, domácí vězení mu platí stát
- Pikantní příklad finanční odpovědnosti politiků právě řeší Rakousko.
- Bývalý šéf státní kasy Karl Heinz Grasser sedí v domácím vězení a stát po něm vymáhá 23 milionů eur (cca 559 milionů korun).
- Místo toho ale zatím daňoví poplatníci jen hradí náklady na Grasserova elektronická pouta.
Bývalý rakouský ministr financí za stranu Svobodných (FPÖ) z let 2000 až 2007 Karl Heinz Grasser byl loni v dovolacím řízení definitivně odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody. V první instanci přitom dostal osm let, tedy dvakrát tolik, upozorňuje v Česku server Info.cz
Grasser se podle žalobce dopustil zpronevěry, korupce a falšování důkazů, mimo jiné měl přes prostředníky přijmout tučný úplatek od jednoho z účastníků výběrového řízení na prodej 60 tisíc bytů státní společnosti Buwog. Výčet Grasserových prohřešků, souvisejících s korupcí a ovlivňováním státních zakázek, je tak široký, že se v Rakousku hovoří o největší korupční aféře od druhé světové války.
Vzhledem k tomu, co je bývalému ministrovi kladeno za vinu, byl trest ještě celkem milosrdný. Grasser si od loňska odpykává čtyřletý trest v domácím vězení ve svém domě v Kitzbühlu s elektronickým náramkem na noze. Spolu s ním žije v domě i jeho manželka, dědička šperkařského impéria Fiona Swarovski.
Domácí vězení není ale jediným trestem, kterému Grasser čelí. Exministr se dostal do insolvence, protože různým věřitelům, zejména státu, dluží údajně 23,1 milionu eur. Stát po něm vymáhá v insolvenčním řízení náhradu škody 12,9 milionu eur (330 milionů korun) způsobenou manipulacemi při prodeji státních bytů, další desetimilionovou částku si pak od Grassera nárokuje finanční úřad. Celkem by měl tedy exministr zaplatit státu v přepočtu přes půl miliardy korun.
Jak se ukázalo na úterním jednání o Grasserově osobním bankrotu v Kitzbühlu, insolvenčnímu správci se zatím podařilo vymoci pouze 200 000 eur (5 milionů korun), z toho 40 000 eur pocházelo z likvidace životní pojistky, dalších 25 000 eur z prodeje hodinek a více než 150 000 eur ze zrušených bankovních účtů.
Když kotník stojí peníze
Insolvenční správce má podezření, že Grasser má část peněz uloženo i na účtech v Lichtenštejnsku, jejich výplata je ale v současné době blokována soudním příkazem.
Exministr naproti tomu žádá věřitele i úřady o splátkový kalendář, v jehož rámci by mu bylo povoleno osobní oddlužení. Grasser navrhuje, že z „prostředků třetích stran“ zaplatí okamžitě 3 % svých pohledávek, další peníze pak bude splácet v určených splátkách. Bývalý politik je na dálku zaměstnán jako administrativní síla v jedné firmě v Kitzbühlu s průměrným platem. O tom, zda soud a věřitelé jeho nabídce na oddlužení a splátkový kalendář vyhoví, by měla rozhodnout další věřitelská schůze.
Do té doby se ale Rakousko nachází v poměrně pikantní situaci. Stát drží v domácím vězení zkorumpovaného politika, který mu dluží desítky milionů eur. A politik žádá, aby mu kvůli neschopnosti splácet erár většinu dluhu odpustil. Byť sám žije na vysoké noze s dědičkou šperkařského impéria.
Stát přitom dotuje Grasserovi i jeho domácí vězení. Náklady na elektronický náramek v průměru činí 50,7 eur na den, přičemž vězni přispívají až 22 eur v závislosti na svém příjmu. Loni ale činil průměrný příspěvek pouze 8,05 EUR. Celkové náklady daňových poplatníků na „monitor kotníku“, jak o náramku píší rakouská média, tak činí 42,65 EUR na den a kotník.
VIDEO: Vyhodit miliardy a ovládnout už ovládané je zbytečné, říká k zestátnění ČEZ šéf burzy Koblic v pořadu FLOW