Dostali milionovou dotaci na dětskou knihu. Vytvořila ji AI, stěžují si umělci
- Na Slovensku se rozhořela debata kolem dětské knihy Šiškáči, která podle kritiků vznikla pomocí umělé inteligence.
- Projekt zároveň získal od slovenského Fondu na podporu umění dotaci 40 tisíc eur.
- Kauzu odstartovala kritika umělců, kteří zpochybňují okolnosti přidělení dotace i rychlý úspěch knihy.
Na Slovensku vyvolala pozornost dětská kniha Šiškáči, která se stala terčem kritiky kvůli podezření, že byla kompletně vytvořena pomocí umělé inteligence. Na údajný úspěch knihy v prodejích upozornilo v květnu na Instagramu samotné nakladatelství Jojo Donut. „Tohle nám dnes udělalo radost. Šiškáči se dostali na 1. místo mezi dětskými knihami v Martinusu. Děkujeme vám za každou podporu, sdílení i objednávku,“ uvedlo v příspěvku.
Pak se ale spustila lavina kritiky. Diskuzi kolem knihy jako první otevřel hudebník Tomo Michalčák ve stories na svém Instagramu, kde upozornil na to, že kniha vznikla za přispění státní dotace a že na první pohled vypadá jako vytvořená pomocí umělé inteligence (AI). „Umění pro děti na Slovensku podpořené státem částkou, o jaké některá renomovaná kvalitní nakladatelství mohou jen snít. A podotýkám, že 40 tisíc eur ne na podporu celoroční činnosti nakladatelství nebo něčeho podobného, ale na vydání jedné šedesátistránkové knihy vytvořené pomocí AI,“ napsal na Instagramu.
Podle zveřejněných informací na webu Fondu na podporu umění společnost Jojo Donut, založená 18. února 2026, skutečně získala z požadovaných 45 tisíc eur dotaci ve výši 40 tisíc eur (téměř jeden milion korun). Zároveň před vydáním Šiškáčů nevydala žádnou jinou knihu. Na reakci firmy na kritiku redakce e15 čeká.
Vizuální odpad
Na kritiku Michalčáka navázala ilustrátorka Karolína Uherčíková, která ve svém příspěvku na Instagramu kritizovala jak samotné využití generativní AI, tak okolnosti přidělení podpory. „AI slop, tedy vizuální odpad, který generativní AI produkuje, nepodporuje dětskou fantazii ani citlivost a připravuje děti o možnost vyhodnocovat, porovnávat, kriticky myslet, vytvořit si vlastní úsudek, vkus a vztah k umění,“ napsala Uherčíková.
Zároveň upozornila, že podle registru Fondu na podporu umění byly původně výše hodnoceny jiné žádosti, rada fondu se však rozhodla doporučení odborných hodnotitelů nenásledovat. Poukázala také na to, že dotace byla přiznána až po vydání knihy, takže v publikaci chybí informace o podpoře z fondu.
Ve středu byly na stránce knihy v Martinusu doplněny informace o autorech. Jako autoři jsou nyní uvedeni Petra Gabaríková a Jozef Šiška, ilustrace vytvořil Cyril Orem. Po zveřejnění kritiky se výrazně proměnilo i hodnocení knihy na Martinusu. Původní známka pět z pěti hvězdiček klesla na 1,4 a v recenzích se objevily i výzvy ke stažení knihy z prodeje.