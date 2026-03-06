Levné knihy jsou v insolvenci, firma dluží zhruba 133 milionů
- Společnost Levné knihy na sebe podala insolvenční návrh, celkem dluží asi 133 milionů korun a navrhuje konkurs.
- Firma uvádí, že ji zasáhl pokles tržeb po pandemii covidu a následná inflace po začátku války na Ukrajině.
- Největší část dluhu tvoří závazky vůči nezajištěným věřitelům, menší část připadá na Českou spořitelnu.
Společnost Levné knihy je v insolvenci. Návrh na sebe podala sama, dluží podle něj zhruba 133 milionů korun. Uvedla, že ji poznamenala pandemie covidu a také inflace po začátku ruské agrese na Ukrajině. Navrhuje, aby soud vyhlásil konkurs na její majetek. Městský soud v Praze zahájil v pátek insolvenční řízení, vyplývá z rejstříku.
Firma v návrhu zmiňuje, že jí v předchozích letech klesly tržby. „Aby nepříznivé časy překlenul, použil Dlužník své finanční rezervy; kýžené stability se však z dlouhodobého hlediska dosáhnout nepodařilo. Na tomto základě Dlužník vyhodnotil, že další výkon podnikatelské činnosti není udržitelný a že je namístě nastalou situaci řešit cestou insolvenčního řízení,“ píše se v návrhu.
Nezajištěným věřitelům firma dluží celkem 103,3 milionu korun. Zajištěnému věřiteli, kterým je Česká spořitelna, pak dluží 29,8 milionu korun. Soud vyzval všechny věřitele, kteří chtějí své pohledávky v insolvenčním řízení uplatnit, aby podali přihlášku u soudu.
Server Forbes dnes uvedl, že na situaci své zákazníky upozornila také společnosti Knihobot, která je obchodním partnerem Levných knih. „Chceme vás poprosit, další knihy do Levných knih již nenoste, a to ani v případě, že je prodejna ve vašem okolí stále otevřená. Spolupráce Knihobotu a Levných knih k dnešnímu dni končí,“ napsal podle Forbesu Knihobot v e-mailu.
Firma Levné knihy vznikla v roce 1996. Od roku 2008 pak maloobchodní síť a internetový obchod provozuje jako akciová společnost. Jediným akcionářem je Eurofaktor Anstalt, která sídlí ve Vaduzu v Lichtenštejnsku. Levné knihy mají nyní v Česku 49 poboček. Vedle literatury v nich prodávají také hračky, dekorace nebo školní a kancelářské potřeby.