Evropská unie se štěpí. Deset států hrozí blokací klíčové klimatické reformy
- Česko a dalších devět zemí žádá přehodnocení nového emisního poplatku pro pohonné hmoty a vytápění.
- Odpůrci varují před dalším zdražováním pro domácnosti a firmy.
- Země v čele s Itálií a Polskem mají dost hlasů na případné zablokování změn v EU.
Deset zemí včetně Itálie a Polska vyzvalo Evropskou unii, aby přehodnotila nový poplatek za uhlíkové emise u pohonných hmot. Má se tak stát v rámci samostatné revize unijního systému obchodování s emisními povolenkami (ETS), vyplývá ze společného prohlášení.
Odmítavý postoj těchto zemí vůči novému poplatku může zkomplikovat plány na úpravu hlavního klimatického nástroje EU a postavit je proti zastáncům nového opatření, mezi které patří například Německo a Švédsko.
Země varují před zdražením pohonných hmot a vytápění
Evropská komise v pátek navrhne revizi systému obchodování s emisními povolenkami, který ukládá elektrárnám, továrnám, leteckým společnostem a rejdařům povinnost platit za emise oxidu uhličitého.
V prohlášení, které deset zemí v úterý předalo Evropské komisi (EK), státy vyzývají, aby EK při revizi přehodnotila také nový systém zpoplatnění emisí oxidu uhličitého (CO2) známý jako ETS 2. Evropská unie jej plánuje od roku 2028 zavést pro pohonné hmoty a paliva používaná k vytápění.
„Evropští občané by za současných hospodářských a geopolitických okolností neměli čelit novým klimatickým daním. Systém ETS 2 by proto měl být přímo součástí revize a měl by být pečlivě přehodnocen,“ uvádí se v prohlášení, které podepsali zástupci Itálie, Polska, Bulharska, Kypru, České republiky, Estonska, Řecka, Maďarska, Rumunska a Slovenska.
Státy zároveň požadují změny i v současném systému ETS 1. Chtějí například, aby Evropská unie poskytovala průmyslovým podnikům více bezplatných emisních povolenek bez širších podmínek. Evropská komise přitom naznačila, že více bezplatných povolenek chce přidělovat pouze firmám, které se zavážou investovat do dekarbonizace v Evropě.
Premiéři Švédska a Finska Evropskou komisi vyzvali, aby systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 neoslabovala. V dopise předsedkyni EK Ursule von der Leyenové napsali, že Evropa potřebuje stabilní, ambiciózní a předvídatelný systém ETS s jasně stanoveným a předvídatelným vývojem cen emisních povolenek. Oslabení systému by podle nich vyslalo velmi špatný signál.
Brusel už kvůli odporu některých vlád, které se obávají zdražení pro spotřebitele, odložil zavedení nového systému zpoplatnění pohonných hmot o jeden rok.
Evropská komise nechce pravidla před spuštěním systému znovu otevírat
Zastánci systému tvrdí, že je nezbytný pro urychlení přechodu na čistší automobily a ekologičtější systémy vytápění. Příjmy z poplatků za emise CO2 se podle nich vrátí lidem prostřednictvím podpory přechodu na čisté technologie, což zmírní dopady na domácnosti, píše agentura Reuters.
Evropská komise uvedla, že před spuštěním systému nechce pravidla dál měnit, aby měly podniky dostatek času na přípravu.
Při jednáních členských států a Evropského parlamentu o konečné podobě revize systému ETS však mohou být do návrhu doplněny další změny, včetně úprav systému ETS 2. Deset zemí, které prohlášení podepsaly, má v rozhodovacím systému EU dostatek hlasů na to, aby zablokovaly změny, s nimiž nebudou souhlasit.
Systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 unie zavedla v roce 2005. Vztahuje se především na energetiku, energeticky náročný průmysl a leteckou dopravu. Stanovuje celkový limit emisí oxidu uhličitého, přičemž podniky musejí na každou vypuštěnou tunu oxidu uhličitého odevzdat odpovídající povolenku. Připravovaný systém ETS 2 počítá s rozšířením na další sektory, především na silniční dopravu a vytápění budov. Jeho spuštění je plánováno od roku 2028.