Evropu zasáhne další vlna veder. A bude ještě ničivější než ta víkendová
- Vlna veder nekončí.
- Další tepelná kopule může zasáhnout Evropu už v polovině července.
- Ta by měla být ještě ničivější než ta současná.
Extrémní vedra ještě nekončí. Někteří zahraniční odborníci tvrdí, že z tohoto pohledu má být červenec ještě kritičtějším měsícem než červen. Vlna veder, která o víkendu zasáhla Česko, se chovala přesně jako takzvaná tepelná kopule – rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu, která se usadila nad krajinou jako poklice a potlačovala tvorbu oblačnosti. Tím udržovala u země velmi teplý vzduch po celé dny. Nyní Česko čeká ochlazení, nebude ale trvat dlouho.
Další tepelná kopule může zasáhnout Evropu už v polovině července, varují někteří experti na sociálních sítích. Ve Francii dokonce už kolem 6. července, kde by měla přetrvat až deset dní. Meteorolog Régis Crépet ve své sezonní předpovědi uvádí, že léto 2026 se rýsuje jako „velmi horké a s vysokou pravděpodobností se zařadí mezi nejteplejší léta posledních desetiletí“.
Otevřené brány do pekla
„Pro Evropu zůstaly brány pekla otevřené,“ napsal na síti X výzkumník Jeo Albant. Varuje, že další tepelná kopule může trvat déle a zasáhnout větší území. Vlhkost půdy je navíc po první vlně veder velmi nízká, takže zahřívání bude mnohem rychlejší. Každý den by podle něj mohl být teplejší než ten předchozí. Zasaženy mají být především Španělsko, Portugalsko, ale i Francie a Německo. Červen Albant označil za šok, zatímco červenec podle něj může být měsícem boje o přežití. Zároveň však dodává, že předpověď se ještě může změnit a sám doufá, že se tak stane.
Vznik další tepelné kopule připouští i meteorolog Ben Noll píšící pro Washington Post. Ve svém odhadu je však opatrnější. „Zatímco se jedna tepelná kopule nad Evropou postupně rozplývá, další se zřejmě brzy vytvoří,“ uvedl na sociálních sítích.
„Kdo se těší na tepelnou kopuli číslo dvě během osmi dnů? Možná bude ještě horší a delší. Jsem opravdu na konci sil a chtěl bych křičet do tváře všech politiků, kteří ignorují klimatickou změnu,“ napsal na sociálních sítích německý výzkumník Robert Boni.
Oběti vedra
Právě ve Francii měla vedra minulý týden na svědomí vysoký počet obětí. Od středy tam zemřelo asi o tisíc lidí více, než odpovídá dlouhodobému průměru. Jednalo se především o osoby starší 65 let. Francouzská ministryně pro ekologickou transformaci Monique Barbutová ve středu 24. června v ranním vysílání stanice France Inter naznačila, že očekávané ochlazení v nadcházejících dnech bude pouze krátkodobé.
V neděli večer reagovala také agentura Météo France. „V týdnu od 6. do 13. července se scénář vysokých teplot v celé zemi stává pravděpodobnějším,“ uvedla meteorologická služba s tím, že „intenzita těchto vysokých teplot je v této fázi stále nejistá“.
Očekává se tedy horké a suché léto, které ovlivní stav půdy, zdraví vegetace a zvýší riziko lesních požárů. Přestože mohou bouřky v některých regionech přinést dočasnou úlevu, jejich nepravidelný výskyt podle Régise Crépeta pravděpodobně nebude stačit ke zvrácení celkového trendu.
Teplotní rekordy pokořeny
Česko o víkendu zasáhly tropické teploty. Po oba dny bylo překonáno dosavadní teplotní maximum pro toto období roku, které nyní činí 41,9 stupně Celsia. V pondělí už extrémní vedra v Čechách pokračovat nebudou. Teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů, na západě jen na 25 stupňů Celsia. „Na Moravě a ve Slezsku ale zůstane ještě mimořádně velké horko, nejvyšší teploty budou mezi 35 a 39 stupni Celsia, tedy obdobné nedělním,“ varoval ČHMÚ.
V Čechách se navíc od západu postupně zatáhne a přijdou velmi silné bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. Vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti 70 až 90 kilometrů v hodině. Spadnout může kolem 50 milimetrů srážek a objevit se mohou i kroupy o průměru přes dva centimetry.
Velká oblačnost a četné přeháňky čekají Česko i v úterý a ve středu. Místy budou nadále hrozit silné bouřky. Teploty se postupně sníží na hodnoty kolem 30 stupňů Celsia, na jihovýchodě území však bude stále až 36 stupňů. Ve středu bude ochlazování pokračovat. Také na Moravě a ve Slezsku klesnou teploty ke 30 stupňům, zatímco v Čechách se budou většinou pohybovat mezi 21 a 26 stupni Celsia.