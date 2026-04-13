Co přinesly volby v Budapešti? Maďarský guláš situaci probere s komentátory i analytiky
- Nedělní volby v Maďarsku mohou ovlivnit další směřování země i její vztahy s Evropskou unií.
- Info.cz jim věnuje speciální povolební stream Maďarský guláš, který odvysílá v pondělí od 18:00.
- Debata se zaměří na výsledky, kampaň i možné dopady pro region včetně Česka.
Nedělní parlamentní volby v Maďarsku budou důležité nejen pro samotnou zemi, ale i pro její další vztahy s Evropskou unií a státy střední Evropy. Výsledky mohou napovědět, jakým směrem se Budapešť vydá po letech vlády Viktora Orbána a co to bude znamenat i pro okolní region.
Právě tomu se bude věnovat speciální povolební stream Maďarský guláš redakce Info.cz, který se uskuteční v pondělí 13. dubna od 18:00. Tříhodinové vysílání nabídne rozbor volebních výsledků i debatu o širších politických souvislostech.
V první části se stream zaměří na samotný výsledek voleb, okolnosti kampaně a hlavní faktory, které rozhodly. Následovat budou diskuse o dopadech na maďarskou politiku, vztahy s Evropskou unií i možné důsledky pro Česko. Vystoupí mimo jiné Pavlína Janebová, Sarah Komasová, Tomáš Zdechovský, Petr Nečas, Jan Lipavský, Tomáš Petříček, Bohumil Pečinka a Martin Schmarcz.