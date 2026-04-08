Írán a USA se dohodly na okamžitém příměří. Klid zbraní se vztahuje i na Izrael, ceny ropy klesly
- Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf oznámil dosažení dohody o okamžitém čtrnáctidenním příměří mezi Íránem, USA a jejich spojenci v celém regionu Blízkého východu.
- Klid zbraní se podle diplomatických zdrojů vztahuje i na Izrael a hnutí Hizballáh, čímž by měly ustat intenzivní boje probíhající na území Libanonu.
- Zúčastněné strany se sejdou v pátek 10. dubna v Islámábádu, kde budou pod pákistánskou mediací jednat o trvalém urovnání všech vzájemných sporů.
Írán a Spojené státy i jejich spojenci souhlasili s okamžitým příměřím v celém regionu Blízkého východu, včetně Libanonu, uvedl v úterý pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, který dohodu zprostředkovával. Na pátek 10. dubna pozval zúčastněné strany do Islámábádu na jednání o konečné dohodě. Podle zdrojů z Bílého domu i izraelských médií přistoupil na klid zbraní také Izrael.
„Íránská islámská republika a Spojené státy americké se spolu se svými spojenci dohodly na okamžitém příměří úplně všude, včetně Libanonu a dalších míst, s okamžitou platností,“ napsal Šaríf na X.
Obě strany podle něj prokázaly svým souhlasem se 14denním příměřím „pozoruhodnou moudrost“. Jednání v pákistánském hlavním městě by mělo vést ke konečné dohodě o urovnání „všech sporů“ a k „udržitelnému míru“, dodal pákistánský premiér.
Zdroj z Bílého domu podle agentury AP potvrdil, že příměří se vztahuje také na Izrael a proíránské hnutí Hizballáh, které svádějí boje v Libanonu. V nich zemřelo za více než měsíc trvání konfliktu více než 1500 lidí.
Ceny ropy WTI po oznámení příměří klesly
Ceny americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) klesly pod 95 dolarů za barel necelou hodinu poté, co Spojené státy a Írán oznámily dvoutýdenní příměří. Pokles činil více než 15 procent, informovala americká stanice CNN. V úterý se cena ropy WTI pohybovala okolo 117 dolarů za barel.
Trump podmínil příměří otevřením Hormuzského průlivu, s čímž podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího Teherán souhlasil. Arakčí podle agentury AFP také uvedl, že průjezd Hormuzským průlivem bude v příštích dvou týdnech povolen „na základě koordinace s íránskými ozbrojenými silami a s náležitým ohledem na technická omezení“.
Americký prezident oznámil, že je připraven jednat o příměří necelé dvě hodiny před vypršením svého ultimáta, do kdy měl Teherán uzavřít se Spojenými státy dohodu. Trump v úterý pohrozil zničením „celé jedné civilizace“, pokud Írán na dohodu nepřistoupí.