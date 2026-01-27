Trump zvýšil cla na korejské zboží. Důvodem je zdržení obchodní dohody v jihokorejském parlamentu
- Donald Trump zvýšil dovozní cla na automobily, dřevo a léčiva z Jižní Koreje na 25 procent.
- Jižní Korea plánuje vyslat zástupce do USA, aby o situaci jednali.
- Trump opakovaně vyzývá obchodní partnery, aby se přizpůsobili americkým podmínkám, jinak budou čelit vyšším clům.
Americký prezident Donald Trump na 25 procent navýšil dovozní cla mimo jiné na automobily, dřevo a léčiva z Jižní Koreje. Zdůvodnil to tím, že jihokorejský parlament dosud neschválil loni oznámený obchodní rámec se Spojenými státy, napsala s odkazem na jeho internetový příspěvek agentura AP. Jižní Korea už podle agentury Reuters uvedla, že do USA brzy vyšle své zástupce, aby o celé záležitosti jednali s příslušnými americkými představiteli.
Trump na úvod svého příspěvku na sociální síti Truth Social napsal, že USA rychle jednaly o uzavření obchodních dohod, aby snížily cla. Od svých obchodních partnerů ale také očekávají, že udělají totéž. Jihokorejský parlament podle něj dohodu se Spojenými státy, oznámenou loni 30. července a potvrzenou během jeho návštěvy Koreje 29. října, nedodržuje.
„Vzhledem k tomu, že jihokorejský zákonodárný sbor neschválil naši historickou obchodní dohodu, což je jeho výsadní právo, zvyšuji tímto (dovozní) jihokorejská cla na automobily, dřevo, léčiva a všechna ostatní reciproční cla z 15 na 25 procent,“ stojí na konci příspěvku.
Americký prezident loni 2. dubna oznámil plošná desetiprocentní cla a nad to ještě často výrazně vyšší cla na jednotlivé partnery, která nazval recipročními. Tarify uvalil tím, že vyhlásil ekonomický stav nouze a obešel Kongres. Podle AP jimi chce přimět ostatní země, aby se podřídily jeho vůli.
Spojené státy se letos chystají znovu vyjednat svou pozměněnou obchodní dohodu z roku 2020 s Kanadou a Mexikem.